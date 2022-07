L’homme décédé après avoir été refoulé à l’hôpital de Brandon était «désespéré d’avoir de l’aide» avec sa dépendance: mère

Un homme qui s’est rendu dans un hôpital du sud-ouest du Manitoba pour se faire soigner pour une dépendance à l’alcool est décédé le lendemain, sans avoir été évalué par un médecin – un cas, selon sa mère, soulève des questions sur la façon dont les patients souffrant de dépendance sont traités.

Ryan Eamer, 46 ans, est allé avec sa mère, Brenda Eamer, au service d’urgence du Centre régional de santé de Brandon pour obtenir des services de désintoxication le 18 février 2021.

À l’époque, la salle d’attente des urgences était presque vide, raconte sa mère. Brenda dit qu’au départ, l’infirmière leur a dit que Ryan était trop ivre pour être admis dans un lit de désintoxication. On leur a dit de rentrer chez eux et que Ryan revienne dans les 24 à 48 heures lorsqu’il serait sobre.

Elle a insisté pour que son fils soit vu par un médecin ce jour-là, car elle savait qu’il souffrait de crises de sevrage alcoolique.

Elle a quitté l’hôpital après l’avoir enregistré. À un moment donné après cela, il est tombé en attendant de voir un médecin, a révélé un examen ultérieur de sa mort.

Malgré des dossiers internes qui montrent qu’il ne constituait pas une menace pour les autres, il a été décidé d’appeler la police et de le placer dans une cellule de prison pour qu’il se dessoule en vertu de la Loi sur la détention des personnes en état d’ébriété du Manitoba, qui donne à la police le pouvoir de détenir une personne en état d’ébriété. s’ils sont considérés comme dangereux.

Sa mère n’a jamais été informée que son fils était détenu par la police. Elle ne l’a su que lorsque la police lui a téléphoné pour lui dire où elle pouvait venir le chercher.

“Il cherchait désespérément de l’aide”, a-t-elle déclaré.

“S’ils ne voulaient pas être dérangés par lui, téléphonez-moi et dites : “Viens le chercher…” Pourquoi lui feraient-ils subir tout cela ?”

Après quatre heures de garde à vue, Ryan a demandé à retourner à l’hôpital.

Bien qu’il ait eu une marque visible sur la tête à son arrivée, il n’a pas été trié ni évalué par un médecin, selon un examen de son décès par Prairie Mountain Health, la régie régionale de la santé du sud-ouest du Manitoba.

Après son expérience antérieure, il s’est senti humilié et a dit à sa mère qu’il voulait juste rentrer à la maison et dormir.

Sa mère le ramena à son appartement. Elle a promis de revenir dans la matinée afin qu’ils puissent retourner à l’hôpital et essayer à nouveau d’accéder aux services de désintoxication.

“Nous n’avons même pas pu nous dire au revoir”

Le lendemain, Ryan n’a pas répondu lorsqu’elle a frappé à sa porte. Elle est rentrée à 11h, puis 12h30

Il n’était pas rare qu’elle se rende deux ou trois fois dans l’appartement de son fils avant qu’il n’ouvre la porte. Mais au troisième essai, elle a regardé par la fenêtre et a remarqué que les meubles étaient renversés.

Inquiète, elle a rampé par la fenêtre.

Elle a trouvé Ryan inconscient sur le sol et a appelé le 911.

“Tout ce que je voulais faire, c’était juste lui tenir la main et… lui faire savoir que j’étais là, et juste s’accrocher à cette aide qui arrivait. Mais il n’a pas réussi”, a-t-elle déclaré.

Ryan Eamer lors de vacances en famille en Alberta en 2013. Sa mère dit qu’il était un grand partisan des Flyers de Philadelphie de la LNH. (Soumis par Brenda Eamer)

Sa mère voulait monter dans l’ambulance avec son fils, mais on lui a dit qu’elle ne pouvait pas en raison des restrictions COVID.

Il a été déclaré mort à l’hôpital où il avait attendu des soins plus de 24 heures plus tôt.

“Je ne peux pas mettre de mots, en tant que mère, perdre un enfant, peu importe à quel âge. … Vous ne pouvez pas dire à quel point c’est dévastateur”, a déclaré Brenda Eamer.

“Nous n’avons même pas pu nous dire au revoir.”

Un rapport d’autopsie a indiqué que la cause de son décès était un traumatisme crânien contondant, causé par une chute. Il dit qu’il serait tombé aux urgences et “pourrait s’être cogné la tête”, mais ne dit pas de manière concluante quand la chute s’est produite.

Dans une lettre envoyée à Brenda Eamer, Prairie Mountain Health a déclaré qu’un examen de la vidéo montrant la chute de Ryan aux urgences a déterminé qu’il s’agissait d’une “chute guidée” et qu’il était “peu probable” qu’elle ait causé la blessure à la tête qui l’a tué.

Brenda a essayé d’obtenir une copie de la vidéo de la salle d’urgence, mais l’accès lui a été refusé.

Prairie Mountain Health a présenté ses excuses à la famille d’Eamer et a procédé à un examen de sa mort. (Riley Laychuk/CBC)

Ce qui s’est passé entre la visite de Ryan aux urgences et sa mort a fait l’objet d’enquêtes menées à la fois par Prairie Mountain Health et le College of Registered Nurses of Manitoba, auprès duquel sa mère a déposé une plainte concernant la conduite des deux infirmières qui ont trié Ryan.

Les documents internes des enquêtes distinctes sur sa mort ont révélé :

Ryan n’a jamais été vu par un médecin lors de sa première visite à l’hôpital, ni lorsque la police l’y a ramené environ quatre heures plus tard.

Aucune tentative n’a été faite pour contacter la mère de Ryan avant que la police ne soit appelée.

Le personnel infirmier a utilisé le mauvais formulaire pour autoriser médicalement Ryan à être détenu, en raison de l’absence de politique dans des situations comme celle de Ryan.

Il n’était ni violent ni agressif envers les patients ou le personnel de l’hôpital et n’était pas considéré comme un risque pour les autres avant l’appel de la police.

Le personnel infirmier et le personnel de triage de l’hôpital n’ont pas reçu de formation sur la Loi sur la détention des personnes en état d’ébriété dans le cadre de leur orientation générale ou de triage.

“Impossible de se libérer” de la dépendance

Brenda Eamer a déclaré à CBC News qu’elle et Ryan étaient allés à l’hôpital en février 2021 parce qu’il savait qu’il avait besoin d’aide.

Il a lutté contre une dépendance à l’alcool pendant plus d’une décennie. Il est devenu sobre en 2017, mais lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, la dépendance l’a repris.

“Il ne pouvait pas s’en libérer”, a déclaré sa mère. “Il se débattait dans les jours qui ont précédé son arrivée aux urgences.”

Eamer est diplômé de l’école secondaire régionale Crocus Plains à Brandon en 1993. Plus tard, il a obtenu un diplôme en psychologie afin de pouvoir consacrer sa vie à aider les gens, dit sa mère. (Soumis par Brenda Eamer)

Son fils aimait rencontrer des gens, a déclaré Brenda, et a obtenu un diplôme en psychologie afin de pouvoir consacrer sa vie à aider les gens.

Il a trouvé un emploi dans un foyer de soins personnels, où les personnes âgées l’aimaient et l’appelaient “Vic” – son deuxième prénom – parce que pour eux, c’était un ami, a déclaré Brenda.

Ses dernières années ont été passées en tant que préposé aux pensions alimentaires pour enfants, aidant les enfants en difficulté à faire face à leur passé.

Mais à 24 ans, il a perdu un très bon ami, et “il ne s’en est jamais remis”, raconte sa mère. La dépendance a fini par s’installer.

Il était l’aîné de ses deux enfants. Maintenant, Brenda et sa fille, Melanie, doivent comprendre la vie sans lui.

“Ça a toujours été nous trois”, a déclaré Brenda.

Eamer avec sa sœur, Melanie Corbey, lors de son déjeuner d’anniversaire en janvier 2021, quelques semaines seulement avant sa mort. (Soumis par Brenda Eamer)

Examen de l’école d’infirmières

En avril 2021, Brenda a déposé une plainte auprès du College of Registered Nurses contre les deux infirmières qui ont joué un rôle dans les soins de Ryan et dans la décision d’appeler la police.

Le collège ne les a pas sanctionnés, selon une décision envoyée à Brenda le 12 janvier de cette année. Au lieu de cela, une lettre d’orientation a été ajoutée à leurs deux dossiers “pour remédier à l’insuffisance des soins centrés sur le client et aux responsabilités et obligations professionnelles connexes”.

L’examen de Prairie Mountain Health a révélé que des questions subsistaient sur les évaluations effectuées pour exclure les blessures à la tête comme cause de décès. Mais l’enquête du collège a révélé que les évaluations de triage requises avaient été effectuées et qu’une évaluation complète après la chute avait été effectuée par les infirmières.

Un expert en soins infirmiers embauché par le comité d’enquête sur les plaintes du collège pour donner un avis indépendant sur le retrait d’un patient en état d’ébriété d’une salle d’urgence a déclaré qu’un médecin devrait autoriser médicalement un patient avant que la police ne soit appelée.

Une évaluation aurait dû être effectuée pour s’assurer que le patient n’avait pas d’autres besoins immédiats en matière de soins de santé que l’intoxication, a déclaré l’expert au comité.

Elle a déclaré que Brenda aurait dû être convoquée devant la police et que l’utilisation de la loi sur la détention des personnes en état d’ébriété devrait être “une option de dernier recours, après que toutes les autres options pour gérer le patient aient été envisagées”, selon le rapport final du comité.

Un porte-parole du collège a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter des cas spécifiques, mais que des lettres d’orientation pouvaient être utilisées “pour remédier à un comportement potentiellement indésirable” identifié lors d’une enquête.

L’une des infirmières, dans sa lettre de réponse, a écrit qu’elle regrettait profondément de ne pas avoir appelé Brenda avant d’appeler la police.

Prairie Mountain Health présente ses excuses

Prairie Mountain Health a lancé son propre examen du cas de Ryan.

“Veuillez accepter nos sincères excuses pour l’expérience de votre fils lors de la demande de services de désintoxication”, a écrit Amy Foster, coordonnatrice de la sécurité des patients et de l’amélioration de la qualité de la régie régionale de la santé, dans une lettre envoyée à Brenda Eamer le 25 mars 2022.

L’examen a révélé que les infirmières utilisaient de manière inappropriée un formulaire pour évaluer médicalement l’aptitude de Ryan à être détenu par la police. Il n’a jamais été prévu d’évaluer une personne venant à l’hôpital pour des soins, a déclaré l’autorité sanitaire.

Au lieu de cela, il était prévu d’évaluer les personnes amenées par la police à l’hôpital pour être médicalement autorisées avant d’être emmenées dans une cellule pour se dégriser.

La région sanitaire s’est engagée à prendre des mesures sur plusieurs points pour empêcher qu’un décès comme celui de Ryan ne se reproduise, notamment :

Création d’un poste permanent pour un agent de liaison en santé mentale qui travaillera à la salle d’urgence de Brandon.

Fournir une formation supplémentaire au personnel sur le triage des patients.

Mettre à jour les politiques liées au soutien des clients qui consomment des substances et fournir des conseils clairs sur la façon d’évaluer et de traiter ceux qui sont en état d’ébriété et qui demandent des services de sevrage.

En suspendant l’utilisation du formulaire d’évaluation, les infirmières avaient l’habitude d’autoriser médicalement Ryan à être détenu.

Dans une déclaration à CBC News, le PDG de Prairie Mountain Health, Brian Schoonbaert, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les détails de l’affaire, mais a déclaré que l’autorité sanitaire était “très consciente de cette affaire et poursuivait son examen approfondi”.

Un attaché de presse du gouvernement a déclaré que la ministre de la Santé du Manitoba, Audrey Gordon, n’était pas disponible pour une entrevue et a noté qu’il serait inapproprié de commenter un cas spécifique, mais a fourni une déclaration écrite exprimant ses condoléances à la famille de Ryan Eamer.

Centres de dégrisement nécessaires : mère

Mais Brenda Eamer estime que personne n’a vraiment été tenu responsable de la mort de son fils.

La décision de ne pas discipliner les infirmières “a été un coup de pied dans le ventre”, a-t-elle déclaré.

“Je pensais que quelqu’un de ce panel serait sûrement d’accord pour dire que ce n’était pas la bonne procédure.”

Obtenir les résultats de l’examen initial de Prairie Mountain Health “n’a pas été aussi douloureux”, a-t-elle déclaré, car elle s’est préparée au pire.

Mais elle dit qu’elle a été déçue que la lettre n’inclue pas certaines choses que l’autorité sanitaire lui a dites en personne.

“Nous avons eu … une réunion de divulgation, et ils diraient qu’ils admettent que les choses se seraient passées différemment pour Ryan s’il avait été vu par un médecin”, a-t-elle déclaré. “Ils ne diraient rien de tout cela dans la lettre.”

Ryan Eamer le jour de son mariage en 2005. «Je ne peux pas mettre de mots … perdre un enfant, peu importe à quel âge. Vous ne pouvez pas dire à quel point c’est dévastateur ”, a déclaré Brenda Eamer. (Soumis par Brenda Eamer)

Son objectif en parlant de la mort de Ryan est de convaincre les responsables gouvernementaux de se concentrer sur les politiques de réduction des méfaits, telles que les centres qui donnent à réfléchir et l’ouverture de plus de lits de désintoxication.

Elle espère “en quelque sorte servir de tremplin pour que quelqu’un d’autre se présente et dise:” Nous avons besoin de cela “”, a-t-elle déclaré.

“S’il y a quelqu’un qui a été hésitant ou réticent… exprimez-vous et demandez à votre ville que nous ayons besoin d’un centre qui donne à réfléchir.”

