L’homme de Lexington qui dirigeait une entreprise milliardaire va en prison pour mensonges sur les finances

Un homme de Lexington reconnu coupable de fraude en relation avec une entreprise d’un milliard de dollars a été condamné vendredi à 21 mois de prison pour violation des conditions de probation, notamment pour mensonge sur ses finances.

Il s’agit de la deuxième peine de prison supplémentaire infligée à Charles E. Johnson Jr. après avoir purgé sa peine initiale de neuf ans dans l’affaire de fraude impliquant PurchasePro, une société qu’il a fondée.

Johnson, 62 ans, connu sous le nom de Junior Johnson, a été placé en liberté surveillée – essentiellement en probation – après sa sortie de prison en 2016. Il a dû fournir aux agents de probation des informations sur ses financesen partie pour pouvoir suivre sa capacité à payer 9,7 millions de dollars de dédommagement dans son dossier initial.

Mais en 2019 et encore cette année, il a admis qu’il n’avait pas divulgué les informations requises.

Dans l’affaire de 2019, les autorités fédérales ont allégué que même si Johnson n’avait payé que 10 729 $ de dédommagement, il avait perdu plus de 442 000 $. jouer dans un casino de Las Vegas et n’avait pas non plus signalé son intérêt pour plusieurs entreprises.

Le juge en chef du district américain, Danny Reeves, a renvoyé Johnson en prison pour 10 mois pour ces violations.

Dans l’affaire la plus récente, Johnson a plaidé coupable plus tôt cette année pour avoir fourni de fausses informations à un agent de probation.

Le procureur, le procureur adjoint des États-Unis, Paul McCaffrey, a déclaré dans un mémorandum de condamnation que Johnson avait menti sur ses finances afin de pouvoir utiliser l’argent à d’autres fins que le paiement d’une restitution.

Peu de temps après avoir purgé sa peine de 10 mois en août 2020 pour les violations antérieures, Johnson a demandé à un ami de créer une société appelée OZE LLC. Johnson a affirmé qu’il s’agissait d’une entreprise de tests COVID-19 au volant, mais elle servait principalement d’« entité de transit et de caisse noire » pour Johnson, indique la note.

L’ami de Johnson, identifié uniquement comme GD dans le dossier public du tribunal, a fourni à Johnson une carte de débit et des chèques d’entreprise vierges et pré-signés, et Johnson a également eu accès au transfert d’argent par voie électronique.

Il a utilisé l’argent de l’entreprise pour rembourser plus de 60 000 $ de dettes de carte de crédit pour lui, son ex-partenaire et une petite amie, a déclaré McCaffrey. Il a également payé 27 000 $ pour un prêt personnel et a dissimulé le but en inscrivant « loyer » sur la ligne mémo du chèque.

Johnson a également émis des chèques et des versements de salaires via OZE à sa petite amie et à d’autres jeunes femmes qu’il a rencontrées sur Internet, même si aucune d’entre elles ne travaillait pour l’entreprise, et a tenté de cacher le but avec des entrées telles que « voyage » et « conseil » sur les lignes de note, selon la note du procureur.

Il a également délivré des déclarations fiscales à certaines femmes pour faire croire qu’elles étaient payées pour un travail pour OZE, et non pour une « compagnie personnelle » pour Johnson, a déclaré McCaffrey.

Au total, Johnson a utilisé son contrôle sur les fonds d’OZE pour au moins 140 000 $ de dépenses personnelles, mais a déclaré au bureau de probation qu’il ne recevait que 3 500 $ de salaire par mois de l’entreprise.

« Les caractéristiques déterminantes de cet accusé sont le mensonge compulsif, l’arrogance et un manque total de respect de la loi », a déclaré le procureur dans la note.

Après que les autorités fédérales ont décidé de révoquer sa probation, Johnson a de nouveau quitté le Kentucky, se rendant à Las Vegas et manquant une audience au tribunal avant de finalement se retrouver au Minnesota, où il a été arrêté en mai.

En plus de plaider coupable de fausses déclarations, Johnson a plaidé coupable de ne pas s’être présenté à une audience du tribunal.

Beaucoup d’argent et une grosse chute

L’histoire de Johnson est familière à de nombreuses personnes dans le centre du Kentucky.

Le natif de Lexington a joué dans l’équipe du lycée Lafayette qui a remporté le championnat de basket-ball masculin du Kentucky en 1979.

Il a ensuite fondé PurchasePro, un fournisseur de logiciels qui a atteint une capitalisation boursière de 1,2 milliard de dollars après son introduction en bourse en 1999 et les investisseurs ont acquis des actions de sociétés technologiques émergentes dans ce que l’on appelle «boom dotcom.»

Johnson possédait un manoir à Las Vegas et un avion privé, et a fait don de millions de dollars à des causes à Lexington, dont 2 millions de dollars pour un nouveau gymnase au lycée catholique de Lexington.

Cependant, les régulateurs l’ont par la suite accusé d’avoir menti sur les revenus de PurchasePro. Il a été reconnu coupable en 2008 de complot, de fraude en valeurs mobilières, de subornation de témoins et d’entrave à une procédure officielle, selon les archives judiciaires.

La conduite de Johnson au sein de l’entreprise comprenait des mensonges sur les finances de l’entreprise, la modification des dossiers, le fait de dire aux employés de mentir et de détruire ou de cacher des preuves, et même de donner à ses avocats des documents fabriqués de toutes pièces dans le cadre de sa défense, a déclaré McCaffrey dans la note de condamnation.

Certains investisseurs du Kentucky qui ont soutenu Johnson au début ont gagné beaucoup d’argent, mais la société a finalement fait faillite, coûtant des millions à d’autres.

Vendredi, devant le tribunal, l’avocat de Johnson, Yale Galanter, a déclaré que Johnson était plus contrit par ses dernières violations que Galanter ne l’avait jamais vu.

« Je pense qu’il a été touché par cette expérience », a déclaré Galanter à Reeves.

Johnson est en détention depuis mai et était menotté et enchaîné aux chevilles devant le tribunal. Il n’a parlé que brièvement, s’étouffant alors qu’il s’excusait auprès du tribunal et de son agent de probation.

McCaffrey a déclaré à Reeve’s que les mensonges de Johnson faisaient partie d’un schéma de longue date remontant à ses jours chez PurchasePro.

Reeves a condamné Johnson à six mois pour violation des conditions de sa libération et à 15 mois pour avoir fourni de fausses informations au bureau de probation et manqué une audience du tribunal, à purger consécutivement.