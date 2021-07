L’homme de l’armée exige une tortue avec 21 ongles et un labrador noir comme dot, réservé

Mardi, un FIR a été déposé contre un homme d’Aurangabad et sa famille pour avoir réclamé en dot une tortue avec 21 ongles d’orteil et un labrador noir. La famille est accusée de tromperie et d’abus de confiance criminel. Selon la police d’Osmanpura, l’homme s’est fiancé à une femme le 10 février de cette année dans un lieu de la région de Ramanagar, qui relève de leur domaine.

Selon la police, en février de cette année, l’homme, un jawan de l’armée indienne de Nashik, se serait fiancé avec la femme. La famille de la mariée a payé la famille du marié Rs 2 lakh en espèces et 10 grammes d’or en dot avant les fiançailles. Selon les rapports, la famille de la future mariée allègue également que l’homme et sa famille ont pris Rs. 10 lakh lui garantissant un poste gouvernemental permanent, quelque chose qu’elle n’a jamais reçu.

Le reptile rare qui apporterait fortune et richesse au propriétaire se vend environ 5 à 10 lakh Rs sur le marché, ce qui était hors de portée pour le père de la fille. Selon le Times of India, il y a eu un conflit entre les familles après que le père de la fille les a informés qu’elles ne pouvaient pas se le permettre. Le mariage a ensuite été annulé et la famille de la jeune fille a exigé que la famille de l’homme rembourse l’argent et les bijoux qu’elle avait donnés.

«La famille de la mariée a exprimé son impuissance à répondre aux demandes, après quoi la famille du marié a annulé le mariage. Le père de la mariée, âgé de 55 ans, nous a approchés et nous avons déposé un FIR en vertu des articles 420, 406 et 34 de l’IPC pour abus de confiance et tricherie à l’encontre du marié et des membres de sa famille. Nous pourrions ajouter d’autres sections après enquête », a déclaré Sadhna Avhad, sous-inspecteur de police enquêtant sur l’affaire. L’express indien.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici