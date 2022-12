L’homme de Langley qui a tué trois membres de sa famille risque la prison à vie, pas de libération conditionnelle avant 15 ans

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants

Kia Ebrahimian devrait purger la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 15 ans, pour le meurtre de trois membres de sa famille, ont convenu vendredi les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense devant la Cour suprême de New Westminster.

Les avocats ont exposé les circonstances du crime et du meurtrier lors d’une audience de détermination de la peine le 16 décembre, avant que le juge n’entende les déclarations émotionnelles de la victime.

Ebrahimian a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré le 3 octobre, dans les meurtres en 2020 de sa mère Tatiana Bazyar, du conjoint de fait de Bazyar, Francesco Zangrilli, et du frère d’Ebrahimian, Befrin.

Des proches des victimes, dont le frère de Tatiana, Armand Bazyar, le frère de Zangrilli, Giampiero Zangrilli, la petite amie de Befrin, Kiko Kung, et l’amie d’enfance de Befrin, Ahna Whiteman, figuraient parmi ceux qui ont pris la parole.

Whiteman a parlé de grandir avec Befrin, qu’elle connaissait sous le nom de Médée, et l’a décrit comme étant comme un frère pour elle.

“Cela me brise le cœur de ne jamais rencontrer Befrin, sa véritable identité, qu’elle a trouvée plus tard dans la vie”, a déclaré Whiteman.

Kung a fondu en larmes en faisant sa déclaration.

“J’ai grandi en pensant que quelque chose n’allait pas chez moi et que je n’étais pas aimable”, a déclaré Kung. Cela a changé quand elle s’est liée d’amitié avec Befrin.

“Avec lui, je n’avais pas à faire semblant d’être autre chose”, a-t-elle déclaré.

Elle a décrit comment ils ont envoyé des SMS plusieurs fois par jour, jusqu’au 13 juin.

“Quand il ne m’a pas répondu pendant des heures, j’ai su que quelque chose n’allait pas.”

Elle est allée le voir chez lui et a tourné le coin pour voir la maison ravagée par le feu.

“J’ai perdu mon meilleur ami au monde”, a déclaré Kung.

La famille de Zangrilli a regardé les débats via une vidéo en direct de l’ambassade du Canada à Rome.

La déclaration d’impact de Giampiero, lue au tribunal par l’avocate de la Couronne Sonya Bertrand, a expliqué que leur mère se rendait encore tous les jours sur la tombe de son fils.

« Comment accepter la mort de son propre fils ? Giampiero a écrit.

Le procureur de la Couronne Michael Fortino a résumé les faits de l’affaire pour le juge Murray Blok.

Avant l’attaque du 13 juin 2020, Ebrahimian n’avait pas de casier judiciaire et ses seules interactions avec la police avaient eu lieu lorsqu’il risquait de s’automutiler.

Il était revenu vivre avec sa mère, son beau-père et son frère en mars de la même année en raison de la pandémie de COVID-19.

“Il y avait des conflits dans la maison depuis un certain temps”, a déclaré Fortino.

Fortino et l’avocate de la défense Donna Turcot ont brossé un portrait d’Ebrahimian en tant que jeune homme socialement isolé, avec peu ou pas d’amis, qui avait abandonné l’école et n’occupait que quelques emplois.

Il était en colère contre sa mère et s’est heurté à plusieurs reprises à son frère Befrin, un homme trans, utilisant un langage transphobe.

Tard dans l’après-midi du 13 juin, Zangrilli a téléphoné au numéro non urgent de la GRC de Langley. L’appel capterait les sons des meurtres, alors qu’Ebrahimian attaquait sa famille avec des couteaux, en commençant par Zangrilli, puis sa mère, puis Befrin.

Après cela, il a aspergé d’essence le rez-de-chaussée de la maison familiale de Wakefield Drive, a laissé sortir ses chiens et a mis le feu au bâtiment. Il est retourné dans sa chambre au deuxième étage et n’a survécu que parce que trois voisins ont installé une échelle et l’ont secouru après avoir remarqué de la fumée.

La GRC, alertée d’un incident domestique par l’appel téléphonique, est arrivée pour trouver la maison déjà enfumée.

À LIRE AUSSI: Le tueur change son plaidoyer de culpabilité dans le triple meurtre de la famille Langley

Un officier a brisé une fenêtre pour accéder à l’étage inférieur et a traîné Zangrilli, et bien que les premiers intervenants aient tenté de le ranimer, il a été déclaré mort sur les lieux.

Les deux autres corps ne seront découverts que plus tard par les pompiers.

Au quartier général du détachement de la GRC, des agents ont remarqué un objet dans la poche d’Ebrahimian et, craignant qu’il s’agisse d’une arme, ils l’ont fouillé. Ils ont trouvé un grand couteau pliant, toujours avec du sang sur la lame, et un deuxième couteau accroché autour de son cou.

Après avoir été hospitalisé pour des pensées suicidaires dans les 24 heures suivant le meurtre, Ebrahimian a été inculpé de meurtre le 11 juillet 2020.

Il est en garde à vue depuis.

La Couronne et la défense ont déclaré que l’état mental d’Ebrahimian était mauvais et qu’il avait reçu un diagnostic de schizophrénie.

Il a tenté de se suicider à plusieurs reprises depuis son arrestation, notamment en ingérant plusieurs lames de rasoir et en essayant de se jeter d’un niveau supérieur dans le centre de détention provisoire où il est détenu depuis deux ans.

« Il entend la voix de sa mère », a déclaré Turcot. “Il vit dans une vie très, comment puis-je dire, nous verrions cela comme une existence très pitoyable. Il verrait cela comme une existence douloureuse.

Ebrahimian reçoit actuellement des médicaments puissants pour tenter de contrôler ses pulsions suicidaires. Turcot a demandé au juge de recommander qu’il soit envoyé dans une prison médicale plutôt que dans l’établissement de Kent, qui est le premier arrêt habituel des meurtriers condamnés en Colombie-Britannique.

Vêtu d’un survêtement orange, Ebrahimian est entré dans la salle d’audience penché en avant et s’est assis presque silencieusement dans le box des prisonniers pendant l’audience qui a duré toute la matinée. Il se balançait fréquemment d’avant en arrière.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait dire quelque chose avant que le juge ne prononce sa sentence, il a refusé par l’intermédiaire de Turcot.

Blok rendra sa décision sur la peine le lundi 19 décembre à 10 h.

Vous avez un conseil d’histoire ? Courriel : matthew.claxton@langleyadvancetimes.com



Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Cour suprême de la Colombie-BritanniqueCourtIHITLangleyGRC de LangleyTriple meurtre