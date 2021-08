L’homme de la montagne d’Odisha qui a tracé une route de deux kilomètres en 30 ans

Tout comme l’histoire de Dashrath Manjhi, qui s’est frayé un chemin entre les montagnes du Bihar, un membre de la tribu Odisha a également été surnommé « Mountain Man Harihar » pour avoir accompli presque le même exploit. Harihar, originaire de la zone tribale du district de bloc d’Odagaon à Nayagarh, à Odisha, a dès son plus jeune âge, donné un exemple rare aux autres en investissant ses 30 années de travail dans la construction d’une route d’un village à un autre, la conversion de deux -un kilomètre de route forestière vallonnée en une route goudronnée. Le village, Tulubi Village est un village inaccessible habité par la tribu d’Odgaon block Banthapur panchayat. Le village est situé dans une région vallonnée et n’avait aucun accès au transport dans le passé.

Déçus par les retards de l’administration, Harihar et son frère ont décidé de construire une route jusqu’au village, en nettoyant d’abord les jungles de la forêt, puis en faisant sauter les collines, en cassant de gros rochers et en posant des pierres à l’aide de charrettes.

Mais le dynamitage a eu un effet néfaste sur l’environnement : les frères se sont donc arrêtés. Les frères ont arrêté le dynamitage et sont passés à une autre méthode, ce qui a finalement ouvert la voie à des kilomètres. Selon Harihar, les deux frères sont occupés à cultiver une pierre et à poser des pierres sur l’autre dans la rue. Certains villageois ont également aidé Harihar et son frère dans leur entreprise.

« Il n’y avait aucun moyen d’aller de village en ville. Nous allions et venions de village en ville avec beaucoup de difficulté. Nous avons demandé à plusieurs reprises à l’administration du district des routes dans le village, mais en vain. Il nous a fallu près de 30 ans pour construire toute la route. Je suis très heureux de voir cette route aujourd’hui. Des gens d’autres villages viennent voir le travail de notre village. Je suis très heureux », a déclaré Harihar Behera.

« Il n’y avait pas de route. Il était très difficile d’obtenir un travail médical. Mon mari et son frère ont coupé la colline et construit la route », a ajouté Parbati Behera, la femme de Harihar.

Mais le travail d’Harihar Behera pour construire des routes n’est pas terminé. Le Népal, un autre village indigène près du village de Tulubi n’a toujours pas de routes aujourd’hui et est entouré de zones forestières. Après que Harihar ait coupé sa propre colline dans le village et pavé la route de son village, les travaux d’aménagement routier ont été lancés par le département de développement du village du district et le panchayat au cours des deux dernières années.

L’administration du district a déclaré que la construction de la route à mi-chemin du village de Rohiba sur la route de Bhanjanagar au village de Tulubi sera achevée immédiatement. Lagnajit Rout, sous-collecteur, Nayagarh. lui-même a visité le village de Tulubi pour voir les travaux de construction de la route,

« Aujourd’hui, nous avons la possibilité de quitter le village, et c’est tout pour Harihar », a déclaré Rout.

La détermination à rendre l’impossible possible et les 30 années de persévérance sans relâche ont donné au héros-Harihar des zones tribales une identité unique.

