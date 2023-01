L’homme dans l’attaque à la machette du Nouvel An fait face à des accusations fédérales

NEW YORK (AP) – Un homme accusé d’avoir attaqué des policiers avec une machette près de Times Square à New York le soir du Nouvel An fait maintenant face à des accusations de terrorisme fédéral, ont annoncé mardi les autorités fédérales.

Le procureur général Merrick Garland a déclaré dans un communiqué que Trevor Thomas Bickford était accusé de crimes fédéraux en relation avec sa jidad autoproclamée contre des responsables du gouvernement américain et son attaque au couteau contre trois policiers à Times Square.

Bickford a déjà été accusé de tentative d’assassinat de policiers, d’agression et de tentative d’agression devant un tribunal d’État à Manhattan. S’il est reconnu coupable, il risque une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire.

Les procureurs de l’État ont déclaré que Bickford avait crié “Allahu akbar” vers 22 heures le soir du Nouvel An avant de frapper un officier à la tête et de tenter de saisir l’arme d’un autre officier. Il a été abattu par la police lors de la confrontation et a été détenu sans caution après avoir été interpellé par vidéo depuis un hôpital de Manhattan.

La Legal Aid Society, une organisation de défenseurs publics représentant Bickford, a exhorté le public “à s’abstenir de tirer des conclusions hâtives et à respecter la vie privée de la famille de notre client”.

Dans l’affaire fédérale, une plainte pénale déposée auprès du tribunal fédéral de Manhattan a déclaré que Bickford avait dit à un membre de sa famille fin novembre ou début décembre qu’il voulait se rendre en Jordanie ou en Afghanistan pour être un kamikaze pour sa religion.

Il a réservé un billet pour se rendre en Jordanie le 12 décembre, mais n’est pas monté à bord, selon la plainte.

Un jour plus tard, selon la plainte, le FBI a mené un entretien volontaire avec lui dans lequel Bickford a déclaré qu’il avait acheté des billets pour se rendre à New Delhi, en Inde, plusieurs semaines plus tôt, prévoyant de se rendre ensuite en Afghanistan. Là, il espérait “s’allier” aux talibans et les persuader de l’aider à lutter contre l’oppression des musulmans au Myanmar, l’ancienne Birmanie, ajoute la plainte.

Selon la plainte, Bickford a affirmé qu’il n’était pas d’accord avec l’utilisation de la violence par les talibans contre des civils et qu’il n’avait aucune intention de rejoindre al-Qaïda.

L’avocat américain Damian Williams a qualifié l’agression du réveillon du Nouvel An contre les policiers d ‘”attaque insensée”.

Keechant Sewell, commissaire du département de police de New York, a déclaré que “la famille du département est reconnaissante que nos officiers héroïques aient survécu à cette embuscade préméditée, et toute la ville les félicite d’avoir empêché de nouvelles effusions de sang lors de l’un des plus grands événements publics de notre pays”.

Elle a ajouté : “De toute évidence, la menace du terrorisme djihadiste reste très réelle, et la sécurité de notre pays commence par les agents des forces de l’ordre locaux, étatiques et fédéraux dévoués qui s’engagent à assurer notre sécurité.”

Bickford, 19 ans, de Wells, dans le Maine, a commencé à étudier l’idéologie islamique radicale l’été dernier, ont annoncé les autorités.

Ils ont déclaré qu’il avait décidé en novembre de mener le djihad contre des responsables américains et des responsables d’autres gouvernements qu’il pensait être anti-musulmans.

Il a été inculpé de quatre chefs de tentative de meurtre d’officiers et d’employés du gouvernement américain et de personnes les aidant. Chaque accusation est passible d’une peine potentielle de 20 ans de prison en cas de condamnation.

Larry Neumeister, Associated Press