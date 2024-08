L’homme d’Alva qui a tiré sur son père et l’a mis dans un congélateur avec du ruban adhésif plaide non coupable et écope de 30 ans de prison

Jake Hemmert, 32 ans, a accepté un plaidoyer dans le cadre du décès de son père en 2023 le lundi 26 août 2024.

Un homme d’Alva accusé d’avoir tiré sur son père et d’avoir mis son corps dans un congélateur a changé de plaidoyer lundi, près d’un an après que les autorités ont découvert les restes.

Jake Hemmert, 32 ans, a plaidé non coupable de meurtre au deuxième degré, d’utilisation frauduleuse d’une carte de crédit, de falsification ou de fabrication de preuves matérielles et de maltraitance d’un cadavre humain. Le juge du circuit de Lee, Nicholas Thompson, a accepté son plaidoyer et l’a condamné à 30 ans de prison.

Le procureur adjoint de l’État, Andreas Gardiner, qui a poursuivi l’affaire pour l’État, a lu une courte note écrite par la sœur de Jake Hemmert, Jessica Hemmert.

Jessica Hemmert a déclaré qu’elle avait été « tourmentée » ces « 364 derniers jours », ajoutant que leur père avait manqué des anniversaires et d’autres événements familiaux marquants.

L’enquête sur Jake Hemmert a commencé le 28 août 2023, lorsque son grand-père a signalé la disparition du père de Jake, Brian, selon les dossiers judiciaires.

Jake Hemmert a plaidé non coupable, lundi 26 août 2024, aux accusations liées au décès de son père, Brian Hemmert, en 2023.

Les autorités se sont rendues au domicile de Brian Hemmert, où Jake Hemmert est arrivé au volant du véhicule de son père, selon un rapport d’arrestation. Jake Hemmert a déclaré aux détectives que son père était en voyage de chasse dans l’ouest des États-Unis et qu’il lui avait récemment parlé au téléphone. Mais le téléphone portable de Brian Hemmert a été envoyé au domicile que le père et son fils partageaient à Alva.

Au cours de l’enquête, les adjoints du shérif du comté de Lee ont appris que Jake Hemmert faisait l’objet d’un mandat d’arrêt pour vol dans le comté de Maricopa, en Arizona. Les adjoints l’ont arrêté.

Un détective a obtenu un mandat de perquisition et a trouvé le téléphone portable et la carte de crédit de Brian Hemmert dans un tiroir de la chambre de Jake, indique le rapport. Du sang était également visible dans la salle de bain de la chambre principale.

Alors que l’enquête se poursuivait, un détective a appris qu’un grand congélateur coffre avait été livré au domicile le 22 juin 2023. Cela a coïncidé avec un changement dans l’utilisation de la carte de crédit et de l’activité cellulaire de Brian Hemmert, selon le rapport.

Lors d’une perquisition le 7 septembre 2023, l’équipe de l’unité des homicides du bureau du shérif a trouvé le congélateur fermé par du ruban adhésif et en marche. Ils l’ont ouvert, révélant un corps d’homme, qui a été identifié plus tard comme étant celui de Brian Hemmert.

Une autopsie a révélé que Brian Hemmert avait deux blessures par balle et le décès a été qualifié d’homicide.

Les détectives du shérif du comté de Lee ont arrêté Jake Hemmert le 13 septembre 2023, lorsqu’il a admis avoir tiré sur son père au lit, affirmant qu’il s’agissait d’une demande de suicide. Il a également avoué avoir nettoyé la scène, détruit le matelas et dépensé jusqu’à 30 000 $ sur la carte de crédit de son père.

