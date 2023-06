L’homme d’affaires de Johnsburg le rembourse par l’intermédiaire de True Mentors – Shaw Local

JOHNSBURG – Gary Rabine, un résident de Johnsburg, ne serait jamais arrivé là où il est en affaires sans l’aide et les conseils de nombreux mentors en cours de route.

Rabine, fondateur et PDG du groupe Rabine basé à Schaumburg, a voulu partager les secrets de son succès avec les autres. Il a donc créé True Mentors, un programme qui réunit des dirigeants d’entreprise puissants et des entrepreneurs en herbe.

« La principale raison de mon succès est le mentorat », a-t-il déclaré. « C’est inestimable pour moi. Je veux aider les autres et je veux que les gens aient plus de facilité à trouver des mentors. Mon objectif est de créer un réseau de mentorat avec des mentors de différentes industries. »

Le groupe Rabine est un conglomérat de 11 sociétés d’une valeur de 210 millions de dollars. Il comprend Rabine Paving, qui fait du pavage commercial et résidentiel dans toute la région de Chicago, et Rabine Paving America, une entreprise qui pave des parkings pour de grandes entreprises à travers le pays.

Rabine a déclaré qu’il parlait encore fréquemment à ses mentors, qu’il a décrits comme parmi les meilleurs esprits de l’industrie du pavage.

« Certains ont entre 70 et 80 ans, et je les appelle toujours pour parler d’affaires », a-t-il déclaré. « J’ai appris beaucoup d’eux. Ce sont les personnes les plus intelligentes en matière d’ingénierie des chaussées et les meilleures dans le domaine du pavage en béton. J’ai choisi des mentors qui m’ont mis au défi d’être meilleur dans différentes choses.

L’année dernière, Rabine a lancé True Mentors, jumelant de jeunes professionnels et entrepreneurs de diverses industries avec l’un des 35 mentors du programme.

Chaque mentor est encouragé à partager ses expériences professionnelles, bonnes et mauvaises, avec trois ou quatre mentorés différents lors d’une réunion en personne ou d’un appel téléphonique de 30 minutes au moins une fois par mois.

« C’est juste un partage d’expériences », a déclaré Rabine. « C’est la clé d’un excellent mentorat. J’ai le plus appris des mauvaises expériences – quand vous êtes renversé, comment vous relevez-vous.

De nombreux mentors occupent des postes de premier plan dans de nombreux secteurs, notamment la finance, les médias, l’immobilier, la technologie et autres. Désormais conseiller financier, l’ancien ailier serré des Chicago Bears Desmond Clark a rejoint True Mentors avec Emerson Spartz, fondateur et PDG de Spartz Inc. et Spartz Media. Mike Smith, vice-président d’UBS Financial qui préside le conseil d’administration du McHenry County College, est également le mentor du groupe.

Butch Pintozzi, président d’International Decorators Inc., s’est impliqué dans True Mentors en raison de ses expériences avec ses propres mentors tout au long de sa carrière. Il a dit qu’il espère que ses mentorés pourront apprendre de son expérience et appliquer les informations aux situations spécifiques auxquelles ils sont confrontés.

Diana Peterson, présidente et cofondatrice de SVN AuctionWorks, une société d’enchères immobilières et une société de courtage, a déclaré qu’elle espère que ses mentorés apprendront à identifier les opportunités et à les utiliser pour créer leur propre réseau.

« Le mentorat consiste à créer des opportunités pour quelqu’un qui est motivé et prêt à saisir de nouvelles opportunités et à courir avec elles », a-t-elle déclaré. « C’est excitant et énergisant. Je sais qu’un bon mentor peut changer le chemin de vie d’un mentoré pour le mieux avec très peu d’efforts et de temps.

Bien avant de diriger une entreprise de plusieurs millions de dollars, Rabine a commencé à paver des allées en tant qu’étudiant à l’école secondaire Richmond Burton. Il aimait le travail, alors lui et son père ont commencé Rabine Paving dans les années 1980, desservant les comtés de Lake et McHenry.

Rabine Paving est devenue une entreprise de 6 millions de dollars dans les six ans qui ont suivi le rachat de son père par Rabine en 1993. Se concentrant principalement sur les parkings, les plus gros clients de l’entreprise sont aujourd’hui Home Depot, Lowe’s, Walgreens et Walmart. Avec Rabine Paving America, les deux sociétés valent environ 40 millions de dollars.

Véritable mentor lui-même, Rabine a déclaré que les mentors bénéficiaient en faisant partie d’un réseau avec d’autres professionnels, tandis que les mentorés avaient accès à des dirigeants et à des PDG qui ne sont généralement pas accessibles via d’autres organisations de mentorat.

Les professionnels doivent payer 1 500 $ et passer par un processus de sélection pour devenir mentor. Les mentorés paient 15 $ par mois. Les jeunes professionnels, étudiants MBA ou entrepreneurs sont invités à postuler. Une fois acceptés, ils peuvent choisir un mentor qui leur convient le mieux en partant des profils des mentors.

« C’est très amusant, et j’ai toujours aimé la capacité d’atteindre les gens », a déclaré Rabine. « J’apprends constamment beaucoup sur les affaires et beaucoup sur la vie. Certains de mes meilleurs amis dans le monde le sont grâce au mentorat. C’est vraiment agréable d’avoir des gens que vous pouvez contacter en toute confiance et de savoir que vous aurez leur soutien.