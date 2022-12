L’homme d’affaires Boinapally Srinivas Rao tient ‘Vaahan Puja’ au temple de Yadadri, regardez ici

L’Inde est un pays aux multiples cultures, traditions et religions. Peu importe la taille d’un homme d’affaires, d’un réalisateur ou d’un succès, ils n’oublient jamais de commencer leur nouveau projet avec une grande puja. Une telle vidéo d’un homme d’affaires organisant une cérémonie pour bénir son hélicoptère a fait surface sur Twitter.

Boinpally Srinivas Rao, le propriétaire de l’entreprise Prathima, a acheté un Airbus ACH 135 et l’a utilisé pour la puja “Vahan” au temple Yadadri dédié à Sri Lakshmi Narasimha Swamy. Coûtant 5,7 millions de dollars, le somptueux hélicoptère. #Télangana pic.twitter.com/igFHMlEKiY—Mohd Lateef Babla (@lateefbabla) 15 décembre 2022

Les gens, qui ont atteint le temple pour leur puja régulière, ont été étonnés de voir un hélicoptère arriver avec des gens à l’intérieur. Un utilisateur sur Twitter a déclaré que l’hélicoptère appartenait à Boinapally Srinivas Rao.

Sous-titrée, “Boinpally Srinivas Rao, le propriétaire de l’entreprise Prathima, a acheté un Airbus ACH 135 et l’a utilisé pour la puja” Vahan “au temple Yadadri dédié à Sri Lakshmi Narasimha Swamy. Coûtant 5,7 millions de dollars, l’opulent hélicoptère “, la vidéo montre l’homme d’affaires exécutant la cérémonie d’adoration du véhicule en présence de trois pandits et de quelques personnes autour.

Boinapally Srinivas Rao, qui est à la tête du groupe Pratima et directeur de la compagnie aérienne Hyderabad, a acheté un nouvel hélicoptère et a effectué une puja spéciale de l’hélicoptère au temple yadadri avec l’ancien gouverneur du Maharashtra CH Vidyasagar Rao et les membres de sa famille.

Selon The Hans India, l’hélicoptère a atteint Peddagutta vers 9 heures du matin mercredi, avec deux pilotes. Après la fin de la puja, l’entreprise et l’ancien député sont allés faire un tour dans l’hélicoptère. Selon les responsables, l’hélicoptère peut accueillir deux pilotes et cinq passagers et a une autonomie de 500 kilomètres. Les responsables ont révélé que l’hélicoptère appartient à Hyderabad Airlines Private limited.

EO Geetha Reddy a révélé qu’elle était impressionnée par le culte car cela aiderait le temple de Yadadri à gagner en popularité et aiderait son processus de transformation en un centre spirituel pour le monde.

Les gens ont été étonnés de voir la vidéo et elle a recueilli plus de 1 100 vues.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici