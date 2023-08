L’homme d’acier de Legacy n’est pas si jeune

Avant d’apprendre que David Corenswet jouerait Superman dans les films de DC au cours des prochaines années, divers points de vente tels que nous-mêmes a rapporté que le film Superman de James Gunn allait se concentrer sur une version plus jeune du personnage. C’était une chose importante à noter à l’époque puisque d’Henry Cavill Superman pendant le DCEU était un gars au début de la trentaine (si ça), alors entendre que Gunn et WB pourraient être plus jeunes à l’époque avait du sens.

Sean Gunn parle de travailler avec son frère

Mais selon Gunn sur Filsil n’a pas conçu Superman : Héritage avec l’intention de se concentrer sur une jeune version de Clark Kent. En réponse à une question d’un fan pour savoir si son film « jeune Superman » se déroulerait dans le passé, le réalisateur / scénariste a répondu en déclarant qu’il « ne faisait jamais un film » jeune Superman « , juste un film Superman ». Une partie de la confusion quant à savoir si ce film constituerait un film de Young Superman est que à la fin de l’année dernièreGunn a déclaré que son film « se concentrerait sur une partie antérieure de la vie de Superman », d’où la raison pour laquelle il n’a pas simplement amené Cavill pour le trajet après Adam noir avait déjà prévu son retour.

Comme d’autres personnages de bandes dessinées à travers les Big Two, l’âge de Superman est l’une de ces choses auxquelles vous n’êtes pas vraiment censé penser jusqu’à ce que l’histoire l’exige, comme quand il a un enfant ou que ses cheveux commencent à grisonner. C’est aussi le MO pour ses diverses apparitions dans les médias au fil des décennies : t il DCAU n’a jamais vraiment eu un âge dur avec lui, par exemple, alors que Jeune justice (un spectacle où tous les personnages vieillissent visiblement) l’a à 43 ans au moment de sa quatrième et dernière saison. Et en Smallville et l’ancien Légion des super-héros dessin animé, c’est un adolescent qui vieillit petit à petit cendre est pouvoirs tirez un double devoir comme une métaphore de la puberté et montrez-lui aussi grandir dans son identité héroïque. Et la diffusion en cours Mes aventures avec Superman série le place dans la vague tranche d’âge d’être un « 20 ans », mais vous pouvez raisonnablement supposer qu’il est encore au tout début de la vingtaine.

Alors que Superman : Héritage n’a peut-être pas une version « jeune » du personnage comme nous le pensons normalement, il se peut qu’il se sente encore un peu gamin quand il côtoie autres héros pour la première fois de sa vie. Nous en saurons plus lorsque le film sortira (éventuellement) le 11 juillet 2025.

Vous voulez plus de nouvelles io9? Découvrez quand attendre la dernière merveille, Guerres des étoileset Star Trek versions, quelle est la prochaine pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.