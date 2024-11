L’homme condamné à perpétuité pour le meurtre de Young Dolph écope de 35 ans de prison supplémentaires

MEMPHIS, Tennessee — Un homme du Tennessee condamné à la prison à vie lors du meurtre dans une embuscade de jour de le rappeur Young Dolph vendredi, il a été condamné à 35 ans supplémentaires de prison.

Justin Johnson était reconnu coupable de meurtre au premier degré le 26 septembre et condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle le même jour par la juge du comté de Shelby, Jennifer Mitchell. Vendredi, elle a condamné Johnson pour ses deux autres condamnations lors du procès : complot en vue de commettre un meurtre et crime en possession d’une arme à feu.

Le jeune Dolph, de son vrai nom Adolph Thornton Jr., a été mortellement abattu en novembre 2021 dans une boulangerie de Memphis. Connu pour ses œuvres caritatives dans la ville où il a grandi, le rappeur de 36 ans et propriétaire d’un label de musique indépendant était à Memphis pour distribuer des dindes de Thanksgiving aux familles lorsque sa visite dans sa pâtisserie préférée s’est transformée en un événement qui a choqué. le monde du divertissement.

Le procureur Paul Hagerman a noté lors de l’audience de détermination de la peine que Johnson, un aspirant rappeur de 26 ans, avait été condamné à trois reprises pour voies de fait graves avant la fusillade et qu’il n’avait « aucune hésitation » à commettre le meurtre contre rémunération dans un lieu public. Hagerman l’a qualifié d’« exécution à froid » motivée par l’argent et la renommée.

Dans une déclaration lue au tribunal, la sœur du rappeur a déclaré que la famille ressentait « de la colère, de l’anxiété et du chagrin » face à la mort de Young Dolph, qui « a créé un héritage qui perdurera longtemps après cette tragédie ».

« Dans un monde plein d’envie, de jalousie et d’arrogance, beaucoup ne réalisent pas l’impact de leurs actes jusqu’à ce qu’il soit trop tard », indique le communiqué.

L’avocat de Johnson, Luke Evans, a déclaré que Johnson avait été manipulé par d’autres pour tirer sur Young Dolph. Evans a demandé un nouveau procès pour Johnson, arguant que les preuves présentées lors du procès n’étaient pas suffisantes pour une condamnation. Evans a déclaré que Johnson ne serait pas éligible à la libération conditionnelle avant 50 ans en raison de la seule condamnation pour meurtre.

Au cours du procès, le coaccusé Cornelius Smith a témoigné que le frère du rappeur Yo Gotti, Anthony « Big Jook » Mims, avait sorti un hit de 100 000 $ sur Young Dolph ainsi que des primes sur tous les artistes du label de Young Dolph, Paper Route Empire. Smith a dit lui et Johnson « cherchaient quelqu’un » et « ne savaient pas qui nous allions attraper ».

Ils savaient que Young Dolph et certains de ses artistes participaient au concours de dinde, alors ils se dirigeaient dans cette direction lorsqu’ils virent la voiture de Young Dolph. Ils l’ont suivi jusqu’à la boutique de biscuits et a ouvert le feu en plein joura déclaré Smith. Le jeune Dolph a été frappé 22 fois et est décédé sur le coup.

Hagerman a dit jurés du procès que Cocaine Muzik Group (maintenant connu sous le nom de Collective Music Group), un label rival fondé par Yo Gotti, voulait que Young Dolph travaille pour eux, mais il a refusé. Young Dolph a ensuite écrit des morceaux dissidents destinés au label, à ses artistes et à son « numéro deux », Big Jook. Big Jook a été tué par balle devant un restaurant plus tôt cette année.

En plus du témoignage de Smith, les procureurs ont présenté une montagne de preuves circonstancielles, notamment celles provenant de caméras de surveillance et du téléphone portable de Johnson.

Smith est également accusé de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre et a plaidé non coupable. Aucune date de procès n’a été fixée pour lui.

Evans, l’avocat de la défense, a déclaré dans les conclusions finales du procès que Smith mentait et dirait n’importe quoi pour tenter de se sauver. Evans a également noté que les empreintes digitales de Smith avaient été trouvées dans la voiture de fuite, mais pas celles de Johnson. Et il a déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve que Justin Johnson avait reçu un centime », tandis que Smith a déclaré qu’il avait reçu 800 $ avant son arrestation et que son avocat de la défense avait ensuite reçu 50 000 $ supplémentaires.

Hagerman a rétorqué que les preuves vidéo et téléphoniques corroboraient l’histoire de Smith. Ils comprenaient des appels entre Smith et Johnson peu de temps avant le meurtre et un appel entre Johnson et Big Jook immédiatement après.

Jermarcus Johnson, qui a plaidé coupable en juin 2023 à trois chefs d’accusation de complicité après le meurtre, a reconnu avoir aidé son demi-frère et Smith à communiquer par téléphone portable alors qu’ils fuyaient les autorités. Il n’a pas été condamné.

Hernandez Govan, que Smith a identifié comme un intermédiaire avec Big Jook, a plaidé non coupable d’avoir organisé le meurtre. La date du procès de Govan a été fixée au 10 mars.

Young Dolph a commencé sa carrière en sortant de nombreuses mixtapes. Ses albums studio incluent son premier album de 2016, « King of Memphis ». Il a également collaboré à d’autres mixtapes et albums avec d’autres rappeurs Key Glock, Megan Thee Stallion, TI, Gucci Mane, 2 Chainz et d’autres.

Young Dolph a vu trois albums atteindre le top 10 du Billboard 200, avec « Rich Slave » de 2020 culminant au n°4.