L’homme clé d’Everton, Alex Iwobi, quitte Old Trafford en larmes sur une civière après un «méchant» roulement de cheville endommageant les ligaments contre Manchester United

Le milieu de terrain d’Everton, Alex Iwobi, a quitté Old Trafford en larmes sur une civière après s’être blessé à la cheville lors d’une défaite 3-1 contre Manchester United.

Le Nigérian est un homme clé pour les Toffees, mais a été expulsé du match nul du troisième tour de la FA Cup à peine cinq minutes après le début de la seconde période.

Getty C’était un lourd défi de Malacia

Getty Et Iwobi a immédiatement su qu’il avait des ennuis

Iwobi a eu une collision avec le défenseur United Tyrell Malacia, puis a atterri maladroitement sur sa cheville, pliant l’articulation de manière déchirante.

Le joueur de 26 ans a semblé souffrir sérieusement avant que le personnel médical ne l’aide, le déplaçant plus tard sur une civière et hors du terrain.

Iwobi a été vu couvrant son visage avec sa chemise et semblait en larmes à la fin de la nuit.

“C’est un défi robuste de Malacia et ce qui s’est passé, c’est qu’Iwobi a planté son pied et roulé juste au-dessus de sa cheville”, a déclaré Andy Townsend, commentateur de talkSPORT et ancien milieu de terrain de Chelsea.

« C’est douloureux et il est en détresse. C’est un méchant et j’espère sincèrement qu’il va bien.

« C’est un vrai 50/50 mais il s’est enroulé la cheville, il s’est fait les ligaments de la cheville je pense. Regarder des rediffusions de ça je n’aime pas ça, c’est vraiment dommage.

Getty Iwobi était en grande détresse

Getty Et a dû couvrir son visage

«Il est à fond et quand il atterrit, il roule vraiment sa cheville.

“C’est inoffensif, il n’y a ni intention ni malveillance, c’est juste une de ces choses horribles qui se produisent dans notre jeu.”