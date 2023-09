L’homme blanc de 84 ans qui a tiré sur Ralph Yarl alors qu’il se présentait par erreur à sa porte plaide non coupable

LIBERTY, Missouri — Un propriétaire blanc de 84 ans accusé d’avoir tiré sur un adolescent noir après que le lycéen soit venu par erreur à son domicile de Kansas City a plaidé non coupable mercredi et le juge a programmé son procès pour l’année prochaine.

Andrew Lester, un mécanicien aéronautique à la retraite, est accusé de voies de fait au premier degré et d’action criminelle armée lors de la fusillade du 13 avril Ralph Yarl. Le procès dans cette affaire, qui a choqué le pays et relancé les débats nationaux sur la politique des armes à feu et la race en Amérique, devait commencer le 7 octobre 2024.

Certains partisans ont rejoint la mère de Yarl dans la salle d’audience, leurs T-shirts indiquant « Sonner à une porte n’est pas un crime » étaient retournés. L’ami de la famille, Philip Barrolle, a déclaré qu’ils portaient les chemises de cette façon mercredi après que le tribunal leur ait dit que les chemises constituaient un problème. Les supporters les ont portés dans le passé, mais un ordre émis lundi a interdit « les épidémies, les panneaux ou les affichages de toute sorte ».

«C’est à nous de faire sentir notre présence», se plaignit ensuite Barrolle.

Le plaidoyer de non-culpabilité, déposé par l’avocat de Lester, Steve Salmon, est en grande partie une étape procédurale et l’audience n’a duré que cinq minutes. Lester a également plaidé non coupable peu de temps après qu’il ait été inculpé, mais c’est sa première comparution devant le tribunal depuis qu’un juge a conclu preuve suffisante pour que l’affaire puisse passer en jugement.

Andrew Lester, 84 ans, a comparu brièvement devant un juge de circuit du comté de Clay, Missouri, le 19 avril 2023. KMBC via AP, piscine

Salmon a déclaré lors de l’audience préliminaire que Lester était agir en état de légitime défenseterrifié par l’étranger qui a frappé à sa porte alors qu’il s’installait dans son lit pour la nuit.

Yarl a témoigné à l’audience qu’il avait été envoyé chercher ses frères et sœurs jumeaux, mais qu’il n’avait pas de téléphone – il l’avait perdu à l’école. La maison où il avait l’intention d’aller se trouvait à quelques pâtés de maisons de sa propre maison, mais il s’était trompé de rue.

Yarl a témoigné qu’il avait sonné et que l’attente pour que quelqu’un réponde ait semblé « plus longue que d’habitude ». Alors que la porte intérieure s’ouvrait, Yarl a déclaré qu’il avait tendu la main pour saisir la contre-porte, supposant que les parents de l’ami de son frère étaient là.

Au lieu de cela, c’est Lester qui lui a dit : « Ne reviens plus jamais ici », se souvient Yarl. Il a déclaré qu’il avait reçu une balle dans la tête, l’impact l’ayant projeté au sol, puis une balle dans le bras.

La balle dans sa tête a laissé une balle enfoncée dans son crâne, a témoigné le Dr Jo Ling Goh, un neurochirurgien pédiatrique qui a soigné Yarl. Cependant, cela n’a pas pénétré son cerveau et il a pu retourner au lycée. Il est maintenant en dernière année et envisage de se spécialiser en ingénierie à l’université.