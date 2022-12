L’homme aux cheveux d’oreille les plus longs du monde est un directeur d’école indien à la retraite

Les gens se rasent ou coupent souvent les poils qui sortent de l’oreille, ou les épilent à la cire, pour avoir l’air propre et hygiénique. Mais il y a aussi cet homme indien qui a remporté le “record ininterrompu des poils d’oreille les plus longs” au monde et a trouvé une place dans le Livre Guinness des records du monde.

Envoyant Internet dans une frénésie aujourd’hui, Guinness World Records s’est rendu sur sa page Instagram et a mis en ligne un message d’un enseignant indien à la retraite, nommé Antony Victor, dont la fronde auditive a été mesurée à près de 7 pouces. Ce qui est intéressant, c’est qu’Antony a remporté cette reconnaissance en 2007 et continue de détenir le record aujourd’hui.

Découvrez les photos de ses oreilles incroyablement poilues ici:

Selon les détails du message, Antony Victor est un directeur d’école à la retraite, qui a des cheveux qui poussent du centre de son oreille externe. Les cheveux mesuraient 18,1 centimètres ou 7,12 pouces à leur point le plus long. Le personnel et ses élèves l’appelaient le «professeur aux cheveux d’oreille».

Il semble que les utilisateurs des médias sociaux aient été choqués lorsqu’ils ont afflué vers la section des commentaires pour donner leur avis à ce sujet. Un utilisateur a commenté : “Qui voudrait de cet enregistrement ?” tandis qu’un autre utilisateur a écrit: “Je ne rase jamais rien dans mon corps mais je raserais certainement ça”. “Mon objectif dans la vie, c’est de battre ce record”, s’est moqué un autre internaute. Un de plus a dit : « Quel moment incroyable d’être en vie » !

Cependant, ce n’est pas la première fois que quelqu’un est reconnu dans cette catégorie particulière. En 2003, un épicier indien nommé Radhakant Bajpai a été couronné pour ses poils d’oreille les plus longs qui mesuraient 13,2 cm de long. L’homme est originaire de l’Uttar Pradesh et a reconnu le mécontentement de sa femme pour la longue touffe, mais après avoir obtenu la prestigieuse reconnaissance, cela est devenu une source de fierté pour eux.

Radhakant, de l’Uttar Pradesh dans le nord de l’Inde, reconnaît que sa femme a parfois souhaité qu’il se coupe les poils de l’oreille – mais il a mentionné qu’elle avait accepté de le laisser le garder, car c’était devenu une source de fierté.

