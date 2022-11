L’homme arrêté dans le crash des recrues de Los Angeles est libéré

LOS ANGELES (AP) – Invoquant la nécessité d’une enquête plus approfondie, les autorités ont libéré un homme de 22 ans qui a été arrêté parce qu’il était soupçonné de tentative de meurtre sur un agent de la paix après que le SUV qu’il conduisait a viré dans la mauvaise voie et s’est écrasé à Los Angeles Les forces de l’ordre du comté recrutent lors d’une course d’entraînement, blessant 25 d’entre eux.

Nicholas Joseph Gutierrez, de Diamond Bar, a été libéré jeudi soir. NBC4LA a diffusé des images de son arrivée à la maison et a rapporté qu’il n’avait répondu à aucune question.

“En raison de l’extrême complexité de l’enquête, qui comprend des entretiens en cours, un examen de la vidéosurveillance et des preuves supplémentaires à analyser, les enquêteurs sur les homicides ont libéré M. Gutierrez de la garde à vue du département du shérif aujourd’hui vers 21h55”, a déclaré le Los Le département du shérif du comté d’Angeles a déclaré dans un communiqué.

Les autorités ont identifié Gutierrez comme le conducteur d’un SUV qui a viré du mauvais côté de la route tôt mercredi dans la banlieue de Whittier, où se trouve une académie du shérif.

Soixante-quinze recrues du département du shérif et d’autres organismes d’application de la loi effectuaient une course de routine tôt le matin en formation dans la région. Le groupe comprenait deux véhicules des forces de l’ordre et huit gardes routiers portant des gilets réfléchissants, ainsi que des instructeurs de forage qui sont des officiers assermentés, ont indiqué les autorités.

Cinq des recrues ont été grièvement blessées et deux sont restées dans un état critique jeudi après-midi, selon le département.

Le shérif Alex Villanueva a déclaré lors d’une conférence de presse quelques heures après l’accident que “jusqu’à présent, il semble que ce soit un accident, un horrible accident”, mais Gutierrez a été arrêté plus tard dans l’après-midi.

Villanueva a déclaré jeudi à NewsNation que les enquêteurs pensaient que l’accident était un “acte délibéré” et qu’il y avait une raison probable de procéder à l’arrestation.

Mais il a dit que Gutierrez allait être “provisoirement” libéré “jusqu’à ce que nous puissions avoir l’affaire à toute épreuve, à toute épreuve, et soumise au procureur pour examen. En ce moment, nous voulons régler tous les détails de l’affaire, puis la présenter au procureur.

“Je n’ai aucun doute qu’une enquête approfondie confirmera que Nicholas est un jeune homme travailleur qui n’a aucune animosité envers les forces de l’ordre, et c’était un accident absolument tragique”, a déclaré Alexandra Kazarian, l’avocate de Gutierrez, dans un communiqué. KABC-TV.

Christine Periman, qui vit près du site de l’accident, a déclaré qu’elle s’était réveillée devant une scène dévastatrice devant son domicile tôt mercredi avec des recrues éparpillées dans la rue et une victime dont la jambe devenait bleue.

“Il semblait que les sirènes n’arrêtaient pas de sonner pendant environ deux heures”, a-t-elle déclaré. “C’était juste horrible.”

Elle a dit que les recrues couraient régulièrement chez elle et pleuraient en pensant qu’elles ne pourraient plus.

Il appartiendra au procureur du comté de décider si Gutierrez sera inculpé et pour quelle infraction. Gutierrez n’a pas pu être joint pour commenter et il n’était pas clair s’il avait un avocat.

L’affaire n’a pas été officiellement renvoyée au bureau du procureur de district pour poursuites. Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a déclaré dans un e-mail que les autorités du shérif et de la patrouille routière avaient informé jeudi soir qu’ils ne présenteraient pas de dossier pour le moment et que le suspect serait libéré.

Certains s’étaient demandé si les autorités du shérif faisaient preuve d’excès de zèle en agissant si rapidement pour arrêter Gutierrez pour enquête sur la tentative de meurtre d’un agent de la paix.

Dans le comté de Los Angeles, le shérif a eu un différend de longue date avec le procureur de district, George Gascón. Gascón a été élu à son bureau en tant que réformateur progressiste et ses détracteurs l’ont fustigé comme étant indulgent envers le crime.

Dans l’interview de NewsNation, Villanueva – qui a concédé sa défaite plus tôt cette semaine dans sa propre candidature à la réélection – a fait référence aux tensions avec Gascón, déclarant “nous avons certainement de sérieuses inquiétudes quant à sa capacité à poursuivre”.

Laurie Levenson, ancienne procureure fédérale et professeure de droit pénal à la Loyola Law School qui n’est pas affiliée à l’affaire, a déclaré qu’une tentative de meurtre signifie généralement qu’il y avait intention de tuer et que le conducteur n’était pas simplement distrait ou n’a pas perdu le contrôle de la véhicule.

Dans une interview avant la libération du conducteur, Levenson a également déclaré qu’une question clé est de savoir si le département du shérif peut effectuer une évaluation objective étant donné que les recrues de l’agence ont été victimes de l’accident. C’est pourquoi il est également important que les procureurs examinent les preuves et soient finalement ceux qui décident, a-t-elle ajouté.

“Ils sont allés chercher l’accusation la plus élevée possible – cela ne fait aucun doute”, a déclaré Levenson à propos des enquêteurs. « La question est de savoir s’ils sont suffisamment objectifs pour évaluer cela étant donné que le crime a été commis contre eux-mêmes. Nous devons voir ce que les preuves montrent.

Les autorités ont déclaré qu’un test de sobriété sur le terrain effectué sur le conducteur était négatif.

Rory Little, professeur à l’UC Hastings College of Law, a déclaré que le fait que les autorités du shérif examinent de plus près les preuves pourrait indiquer qu’une agence fait preuve d’une prudence appropriée, et non d’un besoin de suspicion. Les grands organismes d’application de la loi n’ont généralement pas de mal à trouver des enquêteurs non associés à une affaire pour y travailler, a-t-il déclaré.

“Si le département du shérif a effectivement dit” attendez une minute, ralentissez ici “, c’est probablement une bonne réflexion sur le département”, a déclaré Little. “Il est trop tôt pour juger quoi que ce soit.”

___

Taxine signalée dans le comté d’Orange, en Californie. Le journaliste d’Associated Press Amancai Biraben à Whittier, en Californie, a contribué à ce rapport.

John Antczak et Amy Taxin, Associated Press