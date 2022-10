L’homme applique de l’urine sur les cheveux, essuie le visage avec les mêmes mains. Internet est dégoûté

Tout le monde aime passer du temps pour soi de temps en temps. Certains peuvent aimer danser leur cœur dans leur chambre tandis que d’autres peuvent aimer chanter lorsqu’ils sont seuls. Mais, lorsque nous sommes en public, nous sommes censés nous comporter d’une manière socialement acceptable. Cependant, nous rencontrons souvent des vidéos de personnes adoptant un comportement inapproprié et se livrant à des activités bizarres en public sur les réseaux sociaux. Et, une de ces vidéos a récemment dégoûté Twitterati.

Avertissement! Seules les personnes qui ont un estomac solide sont invitées à regarder cette vidéo. Partagée sur Twitter hier (27 octobre), la vidéo virale montre un homme en train d’uriner sur un trottoir du métro. Cependant, à la grande horreur des spectateurs, on le voit prendre l’urine dans sa main et l’appliquer sur ses cheveux.

Nonchalamment, il utilise ensuite la même main chargée d’urine pour essuyer son visage. L’homme semble indifférent aux passants sur le trottoir et aux véhicules sur la route, alors qu’il continue de répéter l’acte répugnant en public.

« Restaurateur de cheveux naturels », lit-on dans la légende hilarante du tweet.

Réparateur de cheveux naturelspic.twitter.com/68yBqMPDXm — Lo+Viral 🔥 (@TheBest_Viral) 26 octobre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux, qui ont osé regarder la vidéo à couper le souffle, n’en croyaient pas leurs yeux. Ils ont exprimé leur choc dans les commentaires du tweet. « Qu’est-ce que je viens de regarder ? » a demandé un utilisateur. Un autre a plaisanté en disant que l’homme essayait de faire repousser ses cheveux. “Pourrait essayer de le faire repousser”, a-t-il écrit. “Lavage du visage aussi”, a noté un troisième.

Qu’est-ce que je viens de regarder —Brian Leferve (@Beans_83) 27 octobre 2022

Peut-être essayer de le repousser — Heisenberg (@itsmeribeye) 27 octobre 2022

Lavage du visage aussi🤭😂 – curieuxNfurious (@curisfurisguy) 27 octobre 2022

Jusqu’à présent, la vidéo icky a amassé plus de 200 000 vues et plus de 3 000 likes sur Twitter.

Quelle a été votre première réaction à cette vidéo virale ?

