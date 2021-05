L’homme appelle par erreur Remdesivir alors que Remo D’souza, le chorégraphe réagit

Jeudi, le chorégraphe-directeur Remo D’souza a fait rire les médias sociaux en partageant une vidéo amusante d’un homme appelant l’injection de Remdesivir «Remo D’souza».

La vidéo de l’homme parlant à un journaliste du prix des injections dans laquelle il confond le nom d’injection de Remdesivir et l’appelle «Remo D’Souza», est maintenant devenue virale sur Internet.

Dans la vidéo, l’homme est vu debout dans une foule, tout en exprimant sa colère face au prix exorbitant des injections et en déclamant l’état actuel du pays. C’est alors qu’il fait la gaffe et dit « Cipla company ka injection Remo D’Souza ».

Après avoir regardé la vidéo, même le chorégraphe-réalisateur n’a pas pu contrôler son rire et a partagé le clip sur son pseudo Instagram vérifié avec la légende, « Ne manquez pas la fin. #Ciplakaremodsouza #justforlaugh. »

Dès que Remo a partagé la vidéo, l’ancien co-juge de l’émission de téléréalité de danse de Remo, Terence Lewis, a consulté la section des commentaires du message et a écrit: « C’était trop drôle et c’est devenu follement viral! Je suis mort de rire et m’a rappelé les auditions de DID où les candidats nous donnerait des noms incroyables par pure innocence! Mais bhai Tu iska Poora vidéo Dekh le na! Il parlait tellement de sens! Il a parlé au nom du peuple indien! Super respect à lui pour ça! (sic). «

Pendant ce temps, plusieurs autres célébrités, dont Jay Bhanushali, Bharti Singh, Sugandha Mishra Bhosale, ont laissé tomber des émojis rieurs dans la section commentaires de l’article.

Regardez la vidéo ici:

Pour les non-initiés, le Remdesivir est un médicament antiviral à large spectre utilisé pendant la crise du Covid-19.

Quant à Remo, il a récemment été vu dans les épisodes de Super Dancer Chapter 4 et Dance Deewane 3, où il a été invité en tant qu’invité de célébrité. Auparavant, il était dans les nouvelles après avoir subi une crise cardiaque en décembre de l’année dernière.