L’homme accusé du meurtre d’un député plaide non coupable pour cause d’aliénation mentale

Kevin Cataneo Salazar, l’homme accusé d’avoir tiré et tué l’adjoint du shérif du comté de Los Angeles, Ryan Clinkunbroomer, a plaidé non coupable pour cause de folie dans la fusillade mortelle.

L’homme de 29 ans, dont la famille a déclaré qu’il avait reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïaque, fait face à un chef d’accusation de meurtre avec circonstances particulières : attente, tir depuis une voiture et utilisation personnelle d’une arme à feu – un revolver de calibre .22 utilisé dans la fusillade, selon la plainte pénale.

Clinkunbroomer a reçu une balle dans la tête samedi alors qu’il conduisait une voiture de patrouille marquée près du commissariat du shérif à Palmdale.

Le motif de la fusillade n’est pas clair, mais Cataneo Salazar n’avait pas de casier judiciaire avant son arrestation lundi.

Sa mère, Marle Salazar, a déclaré au Times dans une interview que son fils avait reçu un diagnostic de schizophrénie il y a environ cinq ans et que la famille luttait contre sa maladie depuis des années. Elle a déclaré que son fils avait tenté de se suicider au moins deux fois et avait été hospitalisé au moins deux fois en raison de problèmes de santé mentale.

Elle a déclaré qu’elle et le reste de sa famille ne savaient pas que Cataneo Salazar avait acheté légalement une arme à feu au cours de la dernière année, ce que les experts ont déclaré qu’il aurait dû lui être interdit de le faire compte tenu de ses antécédents de santé mentale.

Cataneo Salazar a comparu mercredi devant le tribunal de Lancaster, où son avocat a plaidé non coupable ainsi qu’un double plaidoyer de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale. Pendant sa détention, Cataneo Salazar a été détenu sans caution dans l’établissement correctionnel de Twin Towers, dans le centre-ville. Il doit ensuite comparaître devant le tribunal le 7 novembre pour une audience préliminaire.

L’avocat de Cataneo Salazar n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, a été interrogé sur la santé mentale de Cataneo Salazar lors d’une conférence de presse annonçant son arrestation lundi.

« Que la santé mentale soit un facteur ou non, réfléchissez à ceci : si je devais aller voir votre famille et leur dire que vous ne reviendrez pas à la maison et que vous venez d’être assassiné, est-ce que ce que pensait la personne ou son état importe ? »