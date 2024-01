L’homme accusé du meurtre de Tupac obtient un nouvel avocat et reste emprisonné

LAS VEGAS — Un ancien chef de gang de la région de Los Angeles emprisonné à Las Vegas lors du meurtre en 1996 de l’icône de la musique hip-hop Tupac Shakur a engagé un avocat privé pour le représenter avant son procès pour meurtre prévu cet été.

Que souhaitez-vous savoir Duane « Keffe D » Davis a licencié des avocats commis d’office et engagé un avocat de la défense pénale chevronné, Carl Arnold, selon un dossier déposé au tribunal.

Robert Arroyo, l’un des anciens avocats de Davis du bureau du défenseur public spécial du comté de Clark, a déclaré lundi que lui et son co-avocat Charles Cano souhaitaient bonne chance à Davis.

Davis, 60 ans, originaire de Compton, en Californie, est la seule personne encore en vie à se trouver dans la voiture à partir de laquelle des coups de feu ont été tirés lors de la fusillade de septembre 1996 qui a tué Tupac Shakur et blessé le magnat du rap Marion « Suge » Knight.

Les procureurs affirment que Davis s’est incriminé en tant que « tireur » dans le meurtre de Shakur lors de ses comptes rendus à un groupe de travail conjoint de la police fédérale et de la police de Los Angeles en 2008.

Duane « Keffe D » Davis a licencié des avocats commis d’office et embauché un avocat chevronné de la défense pénale, Carl Arnold, selon un dossier judiciaire publié jeudi.

Robert Arroyo, l’un des anciens avocats de Davis du bureau du défenseur public spécial du comté de Clark, a déclaré lundi que lui et son co-avocat Charles Cano souhaitaient bonne chance à Davis et avaient renvoyé les questions à Arnold, qui n’a pas immédiatement répondu aux messages.

Arnold a servi lors d’examens publics de décès en tant que représentant des proches des personnes tuées par la police. Il a également été sanctionné à deux reprises par le barreau de l’État du Nevada au cours de 20 années de pratique.

L’une d’elles, en 2018, concernait le fait de ne pas avoir correctement déposé les documents dans le cadre de l’appel d’un défendeur devant la Cour suprême de l’État. L’autre, en 2021, était pour ne pas avoir représenté un accusé devant le tribunal de Las Vegas. À chaque fois, Arnold a reçu une réprimande écrite et une amende de 1 500 $.

Davis, 60 ans, originaire de Compton, en Californie, est la seule personne encore en vie à se trouver dans la voiture à partir de laquelle des coups de feu ont été tirés lors de la fusillade de septembre 1996 qui a tué Shakur et blessé la magnat du rap Marion « Suge » Knight. Knight purge une peine de 28 ans dans une prison californienne pour une fusillade mortelle sans rapport avec elle dans la région de Los Angeles en 2015.

Davis décrit depuis de nombreuses années son rôle dans le meurtre de Shakur, même si ses avocats de la défense ont soutenu que ses récits accentuaient la violence pour attirer les téléspectateurs et gagner de l’argent.

Les procureurs affirment que Davis s’est incriminé en tant que « tireur » dans le meurtre de Shakur lors de ses comptes rendus à un groupe de travail conjoint de la police fédérale et de la police de Los Angeles en 2008 ; à la police de Las Vegas en 2009 ; dans une interview pour un documentaire BET en 2017 ; dans son propre livre révélateur en 2019 ; et dans des entretiens plus récents.

Davis a été inculpé par un grand jury à Las Vegas et arrêté en septembre devant son domicile dans la banlieue d’Henderson et a plaidé non coupable. Il reste emprisonné sous caution de 750 000 $ avant une vérification de l’état de l’affaire le 20 février.

S’il dépose une caution, Davis sera assigné à résidence avec une surveillance électronique stricte. Il n’était pas clair dans l’immédiat si le changement d’avocat retarderait la date de son procès actuel, le 3 juin.

Davis affirme qu’il a bénéficié de l’immunité de poursuites en 2008 par un groupe de travail du FBI et de la police de Los Angeles enquêtant sur les meurtres de Shakur à Las Vegas et du rappeur rival Christopher Wallace, connu sous le nom de The Notorious BIG ou Biggie Smalls, six mois plus tard à Los Angeles.

Arroyo et Cano ont fait valoir que la police et les procureurs auraient pu arrêter Davis il y a 15 ans mais ne l’ont pas fait, qu’il est en mauvaise santé après avoir lutté contre un cancer, qui est en rémission, et qu’il ne fuirait pas pour éviter son procès.

Ses anciens avocats ont également souligné que les procureurs ne possèdent ni l’arme ni la voiture impliquées dans la fusillade de Shakur, et ils ont minimisé la crédibilité des anciens membres de gangs en tant que témoins contre Davis.