L’homme accusé de l’attaque de Paul Pelosi renonce à comparaître devant le tribunal

David DePape – l’homme accusé d’avoir attaqué le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, Paul Pelosi, il y a une semaine – a renoncé vendredi à sa comparution devant un tribunal supérieur de San Francisco.

Une audience sur le statut a été fixée au 28 novembre et une audience préliminaire a été fixée au 14 décembre.

DePape est inculpé de six chefs d’accusation liés à l’attaque, notamment tentative de meurtre, cambriolage, voies de fait, séquestration et menaces contre un membre de la famille d’un agent public. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre l’État.

La caution n’a pas été abordée lors de l’audience de vendredi. DePape est actuellement détenu sans caution.

Au cours de l’audience, il a été révélé que la juge Loretta M. Giorgi avait déjà travaillé avec la fille de Pelosi, Christine, au bureau du procureur de la ville de San Francisco dans les années 1990. Giorgi a déclaré qu’elle “n’avait ni vu ni entendu ni parlé à Mme Pelosi” depuis lors.



