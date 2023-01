L’homme accusé de conduite était à la maison pendant le délit de fuite de Delhi: les flics

Il y avait quatre hommes, et non cinq, dans la voiture qui a renversé une femme de Delhi âgée de 20 ans et l’a traînée sur 13 km le jour du Nouvel An, la tuant de la manière la plus horrible, a déclaré la police aujourd’hui.

L’homme soupçonné auparavant d’avoir conduit la voiture n’y était même pas lors de l’accident, révèlent des enquêtes sur la mort d’Anjali Singh aux premières heures du 1er janvier.

Les personnes arrêtées quelques heures après l’incident sont Deepak Khanna, Manoj Mittal, Amit Khanna, Krishan et Mithun. Deux autres ont été accusés d’avoir tenté de protéger les hommes dans la voiture et d’avoir aidé à dissimuler. Le propriétaire de la voiture, Ashutosh, a été arrêté ce matin et la police recherche Ankush, le septième accusé.

La police a déclaré qu’Amit Khanna conduisait la voiture lorsqu’elle a renversé Anjali Singh, et non son parent Deepak, comme ils l’avaient affirmé.

Deepak Khanna était chez lui, mais il aurait été blâmé car Amit Khanna conduisait sans permis, a indiqué la police.

Anjali Singh rentrait chez elle sur son scooter avec son amie Nidhi après une fête du Nouvel An lorsque la voiture l’a heurtée un peu après 2 heures du matin. La jambe d’Anjali a été prise dans l’une des roues et elle a été entraînée par la voiture. Elle a crié mais la voiture ne s’est pas arrêtée, même lorsque les occupants ont vu son bras sous les roues. Les hommes, qui auraient été ivres, ont roulé pendant plus d’une heure avant que le corps ne tombe.

Environ deux heures après l’incident, les hommes ont ramené la voiture à son propriétaire, Ashutosh, et se sont enfuis dans un autorickshaw, ont révélé des images de sécurité.

Anjali est décédé après avoir subi au moins 40 blessures externes. Sa peau a été pelée, ses côtes ont été exposées dans son dos, la base de son crâne a été fracturée et il manquait de la “matière cérébrale”, selon le rapport d’autopsie. Elle avait des blessures à la tête, à la colonne vertébrale et aux membres.