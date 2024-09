L’homme accusé d’avoir tué un cycliste de Rickenbacker a déclaré que son arme avait d’abord été pointée sur lui. Mais l’arme a disparu

Au lever du soleil, sur l’une des routes les plus pittoresques d’Amérique, une fusillade a été filmée par un téléphone portable et certaines parties ont été diffusées sur Facebook Live, provoquant une onde de choc dans la communauté cycliste du sud de la Floride.

Alex Palencia, 49 ans, un cycliste passionné, s’était arrêté sur le pont William Powell en route vers Key Biscayne, lorsque Kadel Piedrahita est descendu de sa moto, a pointé une arme à feu sur Palencia à bout portant et a semblé lui tirer une balle dans le ventre. Piedrahita, 41 ans à l’époque, a été accusé de meurtre au deuxième degré et d’agression aggravée avec une arme à feu.

La procureure de l’État de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, a qualifié la mort du cycliste de « tragique » et de « fusillade insensée » et elle a averti que son bureau ne tolérerait pas la violence armée.

Jeudi, cinq ans après le meurtre de Palencia, Piedrahita a finalement eu droit à son procès. Et lors de ses plaidoiries liminaires, son avocate a prévenu les jurés que c’est ce qu’ils ne verront pas sur les vidéos du procès qui prouvera l’innocence de son client : une arme que Palencia a pointée sur Piedrahita avant que le cycliste ne soit tué et qui a toujours disparu à ce jour.

« L’arme ne sera pas présentée comme preuve », a déclaré Yanelis Zamora, avocate de la défense publique de Miami-Dade. « Cette arme aurait dû être retirée de là… Elle a été retirée de la scène avant même l’arrivée des policiers. »

L’avocate a expliqué aux jurés que son client avait agi en état de légitime défense lorsqu’il avait tiré sur Palencia. Et, a-t-elle ajouté, Piedrahita n’a récupéré l’arme qu’après avoir été frappé par Palencia et forcé d’arrêter sa moto, puis battu par trois cyclistes qui l’ont frappé au visage et à la tête.

« Il [Piedrahita] « Il a fait la seule chose qu’il pouvait à ce moment-là : se défendre », a déclaré Zamora.

Kadel Piedrahita, accusé d’avoir tiré et tué un cycliste sur la Rickenbacker Causeway en août 2019, parle à ses avocats lors de son procès dans la salle d’audience 7-2 du Richard E. Gershwin Justice Building, le jeudi 5 septembre 2024, à Miami, en Floride.

Mais les procureurs qui se sont adressés aux jurés avant le procès de Zamora ont raconté une histoire différente. Le procureur adjoint de l’État de Miami-Dade, Conor Soper, a qualifié la mort de Palencia de « meurtre calculé, rempli de rage et injustifié ». Soper a déclaré aux jurés la veille de la fusillade que Piedrahita était « en ébullition de rage » lors d’une publication sur Facebook Live.

« Quand le moment viendra, je te briserai en deux », a déclaré le procureur Piedrahita lors de l’émission. « Tu t’es pris à la mauvaise personne. »

Les cavaliers de Don Pan

Palencia a été tuée un mercredi matin de fin août 2019 lors d’une balade avec un groupe de cyclistes bien connu, souvent appelé les Don Pan Riders. On les appelle ainsi parce qu’ils partent le matin d’une boulangerie Don Pan à South Miami, puis roulent ensemble vers le nord en direction du péage de Key Biscayne. Ils traversent ensuite la chaussée Rickenbacker et se dirigent vers le village, avant de faire demi-tour et de retourner à South Miami.

Ce matin-là, le jour de la mort de Palencia, le fils de Piedrahita, également prénommé Kadel, a voulu tester les nouvelles roues qu’il avait achetées pour son vélo. Il a donc demandé à son père de l’accompagner dans sa balade avec le groupe Don Pan. Rouler sur sa moto et filmer ou montrer l’événement en direct était chose courante pour Piedrahita, le père, qui était fier de son fils et dont l’avocat a affirmé qu’il était lui-même un cycliste passionné il y a des années à Cuba.

Le plus âgé des Piedrahita a rejoint le groupe sur sa moto, une caméra Go Pro à la main, juste au moment où ils passaient le péage en direction de la Key. Puis quelque chose de terrible s’est produit.

Palencia a arrêté sa moto et Piedrahita a arrêté sa moto. Leur dispute, filmée, a dégénéré jusqu’à ce que Piedrahita soit vu en train de tirer sur Palencia. Puis, tenant toujours l’arme, Pieadrahita poursuit l’un des amis de Palencia, mais ne lui tire pas dessus.

Lorsqu’un policier est arrivé, il a déclaré avoir trouvé Piedrahita assis sur la chaussée et Palencia, immobile, pratiquement sur ses genoux. Piedrahita a déclaré qu’il avait crié à son fils d’appeler le 911. La police a d’abord laissé partir les Piedrahita. On ne sait pas exactement pourquoi. Ils ont récupéré le père Piedrahita à son domicile le lendemain et l’ont accusé du meurtre de Palencia.

Argument qui couve

La seule chose sur laquelle la défense et les procureurs s’accordent est qu’un certain type de dispute latente, née avant le jour où Palencia a été tué, était responsable de leur querelle.

Le procureur Soper a déclaré que lorsque Palencia a remarqué que Piedrahita le suivait, les hommes ont échangé quelques mots. Puis Piedrahita a donné un coup de pied à Palencia alors qu’il faisait du vélo.

« Nous savons exactement pourquoi cela s’est produit », a déclaré Soper, expliquant aux jurés que la veille, sur Facebook Live, Piedrahita s’adressait directement à l’homme qu’il tuerait moins de 24 heures plus tard, lorsqu’il a dit : « Je vais te briser en deux. Touche-moi juste… »

Mais ce n’était pas si simple, a déclaré l’avocate Zamora. Dans les jours qui ont précédé la mort de Palencia, les deux hommes ont eu plusieurs échanges, a-t-elle déclaré. Dans l’un d’eux, Palencia a traité l’accusé de « presque toutes les insultes cubaines espagnoles du dictionnaire ».

Palencia, a-t-elle déclaré, a proféré des menaces envers Piedrahita qui ne lui ont laissé d’autre choix que de se défendre.

« Il lui a aussi dit, a déclaré Zamora aux jurés : vous ne me connaissez pas. Je ferais attention quand vous seriez seul avec votre fils. »