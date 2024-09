L’homme accusé d’avoir tué par balle un policier de Phoenix est désormais accusé de meurtre au premier degré

Un homme accusé d’avoir abattu un policier de Phoenix et d’en avoir blessé un autre est désormais accusé de meurtre au premier degré.

Le sergent Phil Krynsky, porte-parole du département, a annoncé samedi soir que les procureurs avaient requalifié l’accusation de tentative de meurtre de Saul Bal, 41 ans, en meurtre au premier degré après le décès de l’officier Zane Coolidge le 6 septembre. Coolidge avait 29 ans et travaillait depuis cinq ans au sein du département.

Bal fait face à un chef d’accusation de tentative de meurtre, deux chefs d’accusation d’agression aggravée, de cambriolage et de possession interdite en plus de l’accusation de meurtre au premier degré.

Coolidge et l’officier Matthew Haney, 31 ans, ont reçu un appel le 3 septembre vers 18h30 au sujet d’un homme qui tentait de pénétrer dans une voiture près de la 16e rue et de McDowell Road.

Lorsque les policiers se sont approchés de lui, Bal a pris la fuite, a indiqué la police.

Les officiers ont rapporté que Bal avait tiré sur Haney et Coolidge, les blessant tous deux, et qu’ils avaient riposté, comme détaillé dans la déclaration de la police.

Bal a d’abord réussi à s’échapper mais a été arrêté après une recherche de plus de trois heures, qui a conduit à la fermeture de plusieurs pâtés de maisons, à des contrôles de police et à des fouilles de véhicules dans le secteur. Les gyrophares de la police ont illuminé la zone en rouge et bleu tandis que des dizaines d’agents parcouraient la zone, une grande partie de McDowell Road étant fermée et la recherche s’étendant jusqu’à la 7e rue et l’Interstate 10 à l’ouest et la State Route 51 à l’est.

Lors d’une courte conférence de presse tenue ce soir-là devant l’hôpital où Coolidge et Haney étaient soignés, le chef de la police par intérim de Phoenix, Michael Sullivan, a déclaré que c’était la 11e fois qu’un officier était la cible de coups de feu en 2024.

« Cela me met en colère. J’espère que vous partagez ma colère », a-t-il déclaré.

Coolidge est resté dans un état critique jusqu’au 6 septembre, date à laquelle il est décédé.

L’agent Matthew Haney a été protégé des blessures graves par son gilet pare-balles. Haney, qui travaille dans le département depuis deux ans et dans la même brigade et le même commissariat que Coolidge, a été libéré de l’hôpital mercredi et se rétablit chez lui avec sa famille, qui a demandé à ce que l’on respecte son intimité.

Josh Maxwell, procureur du bureau du procureur du comté de Maricopa, a demandé à la commissaire Jane McLaughlin que Bal soit détenu sous caution de 2 millions de dollars en espèces uniquement.

« Hier soir, M. Bal a tenté d’assassiner deux policiers de la police de Phoenix en service et en uniforme », a déclaré Maxwell. « Il a un lourd passé criminel. Il est en liberté conditionnelle du Département des prisons de l’Arizona et est en possession illégale de drogue. »

Maxwell a demandé que, si Bal payait sa caution, il soit placé sous surveillance électronique.

McLaughlin a donné raison à Maxwell, soulignant que Bal avait un lourd passé criminel et incluait « au moins deux allégations antérieures de violence contre des policiers » et a fixé sa caution à 2 millions de dollars en espèces uniquement. McLaughlin a ajouté que la plupart des antécédents criminels de Bal provenaient de Californie, ce qui suggérait qu’il avait des liens avec l’État.

Il n’était pas immédiatement clair dimanche matin si le montant de sa caution augmenterait suite à l’augmentation de l’accusation de meurtre.

Vers la fin de l’audience, Bal a nié avoir tiré sur les policiers.

« Je sais qu’ils disent que je leur ai tiré dessus ou quelque chose comme ça, mais je n’avais pas d’arme », a déclaré Bal.

McLaughlin a rappelé à Bal qu’il avait le droit de garder le silence sur les crimes dont il était accusé et, bien qu’il soit libre de ne pas exercer ce droit, lui a recommandé d’attendre de consulter son avocat avant de faire des déclarations publiques au tribunal qui pourraient être utilisées contre lui.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait compris l’avertissement, Bal a semblé marmonner quelque chose d’inintelligible avant de dire : « Je suppose que oui. »

La prochaine audience prévue de Bal aura lieu le 10 septembre à 8h30 au tribunal supérieur du comté de Maricopa.

Cet article a été publié à l’origine sur Arizona Republic : L’homme accusé d’avoir tiré sur un policier de Phoenix fait face à une nouvelle accusation de meurtre