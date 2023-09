L’homme accusé d’avoir attaqué une famille musulmane « semblait heureux » lors de son arrestation à London, en Ontario, raconte un policier lors de son procès pour meurtre

Attention : l’histoire contient des détails troublants.

Const. Sarah Cochrane se trouvait dans sa voiture de police en route vers les lieux d’un accident sur les routes Hyde Park Road et South Carriage le 6 juin 2021, lorsqu’elle a décidé de se rendre au stationnement du centre commercial Cherryhill à London, en Ontario, où un suspect possible s’était arrêté. dans.

Signalé par un chauffeur de taxi qui appelait la police à la demande du conducteur d’une camionnette noire, Cochrane a immédiatement remarqué que l’accusé se mettait à genoux, les mains au-dessus de la tête.

« Cette position est une position désavantageuse. Lorsqu’il s’est placé dans cette position avant que je lui demande de le faire, j’étais inquiet », a déclaré Cochrane, le premier officier présent sur les lieux du stationnement de Nathaniel Veltman, à la suite d’une attaque de camion contre un musulman. famille, a témoigné mardi devant la Cour supérieure de l’Ontario à Windsor.

« J’étais préoccupé par la position dans laquelle il s’était placé et j’essayais d’évaluer sa conformité. Je voulais voir s’il suivrait mes ordres. »

La policière a déclaré lors du procès pour meurtre et terrorisme qu’elle avait demandé à l’accusé de poser sa poitrine et son ventre sur le sol et ses mains de chaque côté, en formation de T, de sorte que ses mains soient « aussi éloignées de son corps que possible ». « .

L’accusé s’est conformé. Avec son genou dans le bas du dos, Cochrane a menotté l’accusé, lui a dit qu’il était en état d’arrestation pour conduite dangereuse d’un véhicule à moteur et qu’il avait droit à un avocat.

Cochrane a déclaré qu’au fur et à mesure qu’elle commençait à obtenir plus d’informations sur ce qui s’était passé sur les routes de Hyde Park et de South Carriage, elle l’avait de nouveau arrêté pour tentative de meurtre et de nouveau quelques minutes plus tard pour meurtre au premier degré.

Veltman, 22 ans, est inculpé de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre, ainsi que d’accusations de terrorisme associées, car les procureurs affirment qu’il était motivé par une idéologie d’extrême droite.

La défense admet que l’accusé conduisait sa camionnette noire lorsqu’elle a heurté cinq membres de la famille Afzaal, dont certains portaient des vêtements traditionnels pakistanais.

Les Afzaal se promenaient le soir lorsqu’ils ont été frappés. Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents, Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués. Un garçon qui avait alors neuf ans a survécu.

« Il n’avait pas l’air bouleversé », témoigne un officier

Malgré l’arrivée d’autres agents sur le parking et les véhicules d’urgence qui dévalaient Oxford Street à toute vitesse en direction du lieu de l’accident, Cochrane est restée concentrée sur l’homme qu’elle arrêtait et fouillait, a-t-elle témoigné.

« Je me souviens d’une dynamique extrêmement chargée, d’une situation unique. Je sais qu’il y avait d’autres agents sur place, mais mon attention était tournée vers M. Veltman », a déclaré Cochrane.

« Je devais m’assurer que j’allais être en sécurité, que mes collègues officiers seraient en sécurité, que M. Veltman serait en sécurité sous ma garde et que le public serait également en sécurité, donc je devais m’assurer avec certitude qu’il n’y avait pas d’armes. , aucun moyen de s’échapper, aucune preuve.

REGARDER | AVERTISSEMENT : la vidéo d’arrestation présentée lors du procès a un contenu graphique : Une vidéo de surveillance montre l’arrestation de Nathaniel Veltman à London, en Ontario. RÉSUMÉ : AVERTISSEMENT : Cette vidéo contient du contenu graphique. Une partie de la preuve soumise au jury était une vidéo prise par les caméras de sécurité du centre commercial Cherryhill à London, en Ontario, alors que l’accusé parlait à un chauffeur de taxi et que la police arrivait pour l’arrêter.

Tout au long de son arrestation, l’accusé « a semblé heureux », a-t-elle déclaré. « Il souriait. Il regardait autour de lui. Il ne semblait pas bouleversé. »

Alors qu’elle le conduisait au centre-ville jusqu’au quartier général de la police de Londres, il regardait autour de lui, à tel point qu’elle s’est assurée que sa voiture était décalée par rapport aux autres véhicules afin que l’accusé ne puisse pas établir de contact visuel avec les autres conducteurs ou passagers.

« À mon avis, il avait l’air fier », a témoigné Cochrane.

Elle a montré au jury le gilet pare-balles et le casque de style militaire qu’elle avait enlevés à l’accusé.

Photos d’un appartement en désordre montrées

Plus tôt dans la journée, le jury a entendu l’un des policiers chargés de fouiller le studio de Veltman au centre-ville de Londres, qui contenait des objets, principalement des vêtements, éparpillés sur le sol et le lit.

Une poubelle débordante près de la cuisine contenait une grande Bible, ainsi qu’un classeur portant la mention «Codes du bâtiment de l’Ontario 2012», a appris le tribunal. Le portefeuille, l’acte de naissance, le passeport et la carte d’étudiant du Collège Fanshawe de l’accusé se trouvaient également dans l’appartement.

On a également trouvé et photographié un morceau de papier avec un tableau manuscrit qui semblait indiquer des kilomètres et des miles par heure et des pourcentages allant de 35 km/h à 65 km/h, les pourcentages allant de 5 pour cent à 85 pour cent. En bas se trouvait une note indiquant « +++encore plus ».

Mardi matin, les jurés ont vu des vidéos de l’accusé allant et venant de son appartement le soir du 6 juin 2021, emportant à un moment donné une poignée d’objets dans la poubelle avant de quitter l’appartement du centre-ville à 19 h 58 HE.

La famille Afzaal a été frappée peu avant 20h45 ce soir-là, a appris le tribunal.

Le procès en est à sa troisième semaine et devrait durer au total huit semaines.

Les débats se poursuivent mercredi.