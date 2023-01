L'homme accusé dans "Pee-Gate" discute avec une passagère, dit...

L’homme d’affaires de Mumbai, Shankar Mishra, recherché par la police pour avoir uriné sur une femme âgée sur un vol d’Air India en novembre, a cité aujourd’hui les messages WhatsApp de la femme pour affirmer qu’elle avait « toléré l’acte présumé » et n’avait montré aucune intention de porter plainte.

Shankar Mishra est porté disparu et un avis de surveillance ou une alerte à l’aéroport a été émis pour lui alors que la police le recherche.

Le 26 novembre, Shankar Mishra, prétendument ivre, a décompressé et uriné sur la femme. Il a été autorisé à partir sans aucune action. Air India n’a déposé une plainte à la police que le 4 janvier. La compagnie aérienne a défendu le retard, affirmant qu’elle avait cru que la femme et l’agresseur avaient “réglé l’affaire”.

Shankar Mishra a fait une déclaration similaire dans une déclaration par l’intermédiaire de ses avocats, Ishanee Sharma et Akshat Bajpai.

“Les messages WhatsApp entre l’accusé et la dame montrent clairement que l’accusé avait fait nettoyer les vêtements et les sacs le 28 novembre et que ceux-ci avaient été livrés le 30 novembre”, a-t-il déclaré.

“Le grief persistant de la dame concernait uniquement l’indemnisation adéquate versée par la compagnie aérienne pour laquelle elle a déposé une plainte ultérieure le 20 décembre”, ajoute le communiqué.

Il a affirmé qu’il avait payé l’argent convenu par les deux parties, sur PayTM le 28 novembre, mais après presque un mois, le 19 décembre, la fille de la femme a rendu l’argent.

Il a également déclaré que les déclarations enregistrées devant la commission d’enquête par le personnel de cabine montraient qu’il n’y avait aucun témoin de l’incident et que “toutes les déclarations ne sont que des preuves par ouï-dire”.

Les avocats ont également déclaré que le “règlement” conclu entre les deux parties avait également été confirmé dans les déclarations soumises par l’équipage de cabine.

“L’accusé a une confiance totale dans le système judiciaire du pays et coopérera avec le processus d’enquête”, a indiqué la déclaration de Shankar Mishra.

Après l’incident de pipi, l’équipage d’Air India aurait emmené Mishra chez la femme, lui disant qu’il voulait s’excuser. Dans une plainte à la compagnie aérienne, la femme a déclaré qu’elle avait été forcée de lui faire face alors qu’il suppliait d’être épargné, citant sa famille.

La femme a déclaré que bien qu’elle ait exigé l’arrestation de Shankar Mishra immédiatement à l’atterrissage, l’équipage lui a dit qu’il voulait s’excuser et l’a amené à elle “contre ma volonté”.

“J’ai été stupéfait lorsqu’il s’est mis à pleurer et à s’excuser abondamment auprès de moi, me suppliant de ne pas porter plainte contre lui car il est père de famille et ne voulait pas que sa femme et son enfant soient affectés par cet incident. Dans mon état déjà désemparé, J’ai été encore plus désorienté en étant obligé de confronter et de négocier avec l’auteur de l’horrible incident de près. Je lui ai dit que ses actions étaient inexcusables, mais face à ses supplications et supplications devant moi, et à mon propre choc et traumatisme , j’ai trouvé difficile d’insister pour son arrestation ou de porter plainte contre lui”, a écrit la femme.

La compagnie aérienne a également transmis son numéro de téléphone à Shankar Mishra pour payer ses chaussures et son nettoyage à sec, qu’elle a rendu en disant qu’elle ne voulait pas de son argent.