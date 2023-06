L’homme a vécu dans un hôtel cinq étoiles pendant DEUX ans sans payer un sou car on lui a dit de cracher une facture de 55 000 £

UN TYPE a vécu dans un hôtel cinq étoiles pendant deux ans sans payer un seul centime – mais on lui demande maintenant de payer la facture de 55 000 £.

Ankush Dutta a réservé une chambre à l’hôtel Roseate House à Delhi le 30 mai 2019 et devait partir le lendemain.

Mais l’homme, sur lequel les flics indiens enquêtent actuellement, a prolongé son séjour de 603 nuits jusqu’au 22 janvier 2021.

L’hôtel chic a affirmé que le fraudeur présumé leur devait désormais plus de 55 000 £ de factures impayées.

« Les comptes ont été falsifiés pour dissimuler les véritables cotisations impayées », lit-on dans la plainte de la police, rapportée par l’Indian Express.

Les directeurs d’hôtel ont également déposé une plainte auprès de la police contre plusieurs employés pour complot, falsification et tricherie – des responsables affirmant qu’ils soupçonnaient que des membres du personnel avaient été soudoyés pour manipuler des systèmes logiciels internes.

Jusqu’à présent, aucune arrestation n’a été effectuée.

On pense que l’homme s’est enfui avec ses tours pendant si longtemps en escroquant avec les factures d’autres visiteurs et en échangeant des factures, dans le but de rester non détecté et sans méfiance.

L’affaire a été portée devant la police pour la première fois le 24 mai, mais les détails commencent seulement à sortir par les médias locaux.

Un officier supérieur de la police a déclaré à un média local: « Conformément aux règles de l’hôtel, si un client doit plus de 50 000 roupies à l’hôtel, le personnel doit informer les personnes âgées et pousser le client à payer.

« Cependant, cela n’a pas été fait. »

S’il est reconnu coupable, il pourrait se diriger vers un autre long séjour gratuit, mais cette fois dans un cadre moins luxueux.

