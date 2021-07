L’hommage touchant du prince Harry et William à Diana dans son intégralité

LE PRINCE Harry et le prince William unis aujourd’hui dans leur chagrin alors qu’une statue poignante de la princesse Diana a été dévoilée.

Les frères semblaient avoir mis de côté leurs différences pour se tenir côte à côte au palais de Kensington.

– Lisez notre blog en direct sur la princesse Diana pour les dernières mises à jour

Harry et William sont tous les deux à l’événement pour leur mère Crédit : PA

La statue a été dévoilée à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana

Ils ont rendu un hommage commun émouvant à leur mère, qui aurait eu 60 ans aujourd’hui.

C’est leur message émotionnel dans son intégralité.

« Aujourd’hui, à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier, améliorant d’innombrables vies.

« Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit encore avec nous et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage.

« Merci à Ian Rank-Broadley, Pip Morrison et leurs équipes pour leur travail exceptionnel, aux amis et aux donateurs qui ont contribué à ce que cela se produise et à tous ceux dans le monde qui gardent la mémoire de notre mère vivante. »

Princesse Diana – De sa bague de fiançailles et de sa robe de mariée à son décès tragique

La statue a été dévoilée aujourd’hui Crédit : AP

Les frères l’ont commandé ensemble Crédit : PA

Il reposera dans les jardins en contrebas du palais de Kensington Crédit : AP

Les frères semblaient détendus l’un autour de l’autre aujourd’hui Crédit : PA

Il a été dévoilé à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana