L’hommage sincère du prince Harry et de Meghan Markle à la reine alors que la famille royale honore Sa Majesté avec un geste sur les réseaux sociaux

PRINCE Harry et Meghan Markle ont rendu un hommage sincère à feu la reine.

Le duc et la duchesse de Sussex ont changé leur site Web Archewell en une seule page noire, écrivant: “En douce mémoire de Sa Majesté la reine Elizabeth II. 1926-2022.”

Le site Web de Harry et Meghan a partagé un hommage touchant à la reine

Le couple a également rendu le reste de leur site indisponible Crédit : Splash

Et les utilisateurs ne peuvent plus accéder à aucune autre partie du site Web en signe de respect.

D’autres membres de la famille royale ont également échangé leurs photos de profil souriantes sur les réseaux sociaux contre des écussons officiels.

Le profil de la famille royale sur les réseaux sociaux a été remplacé par les armoiries royales du Royaume-Uni.

Le récit du prince William et de Kate Middleton, Kensington Royal, a changé son image en leurs armoiries royales officielles.

C’était un portrait officiel du couple souriant.

Et Clarence House a remplacé une image officielle du roi Charles et de Camilla sur son écusson, les plumes du prince de Galles.

Les trois comptes ont également partagé une gracieuse image en noir et blanc de la reine souriante, sous-titrée avec la déclaration officielle annonçant sa triste mort.

Pendant ce temps, le site Web de la famille royale a également été rendu temporairement indisponible “pendant que les modifications appropriées sont apportées”.

Charles, les princes William, Harry et Edward et la princesse Anne faisaient partie de ceux qui ont voyagé pour être avec la reine aujourd’hui.

Les images montraient un sombre prince Harry, la tête dans la main. Il portait un costume noir et une cravate alors qu’il quittait l’aéroport d’Aberdeen.

Buckingham Palace a confirmé que Sa Majesté est décédée paisiblement cet après-midi.

Une déclaration disait: “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi.

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.”

Le roi Charles III a déclaré dans un communiqué : “Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

“Nous pleurons profondément le décès d’une Souveraine chérie et d’une Mère bien-aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période d’amarrages et de changements, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

Le compte de médias sociaux d’autres membres de la famille royale a partagé cette image en noir et blanc de la reine souriante Crédit : Instagram

La photo de Clarence House est sa crête – les plumes du prince de Galles

L’image du duc et de la duchesse de Cambridge sur les réseaux sociaux est leur blason officiel