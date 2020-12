Sadio Mane a rendu hommage à Papa Bouba Diop après la victoire 1-0 de Liverpool sur l’Ajax en Ligue des champions mardi.

L’ancienne star de la Premier League, qui a eu des séjours à Fulham, Portsmouth, West Ham et Birmingham, est malheureusement décédée dimanche à l’âge de 42 ans.

Bouba Diop a également remporté 63 sélections pour le Sénégal au cours de sa carrière de joueur, et Mane a rendu hommage à son compatriote en révélant un T-shirt arborant le nom de Bouba Diop sous son top de Liverpool après la victoire contre l’Ajax.

Le manager des Reds Jurgen Klopp a repéré le geste et est rapidement allé consoler une crinière visiblement émotive.

Mane s’était précédemment rendu sur Instagram peu de temps après l’annonce de la mort de Bouba Diop.

Il a posté: «Pape Bouba, c’est le cœur brisé que nous avons appris votre décès.

« Sachez que vous resterez à jamais dans nos cœurs même si vous êtes parti sans nous dire au revoir. RIP. »

Bien que les deux n’aient jamais joué ensemble, Bouba Diop est reconnu comme l’un des plus grands joueurs du Sénégal avec Mane, et a sans doute marqué le but le plus emblématique du pays lorsqu’ils ont choqué la France 1-0 lors de la Coupe du monde 2002.