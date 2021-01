Lily Brant a écrit un hommage sincère à son frère Harry Brant après sa mort à l’âge de 24 ans.

Harry – le fils de la top model Stephanie Seymour et de l’homme d’affaires Peter Brant – aurait subi une surdose accidentelle de médicaments sur ordonnance dimanche, selon la déclaration de la famille au New York Times.

Et Lily a partagé son chagrin avec un long post Instagram partagé lundi dans lequel elle a parlé de sa relation avec son frère modèle qu’elle a qualifié d ‘ »incroyable » avec « l’âme la plus belle et la plus sensible ».







Parallèlement à une photo de retour d’elle et d’Harry de leur enfance, l’adolescente de 16 ans en deuil a tapé: « mon incroyable grand frère et mon meilleur ami, les mots ne peuvent pas décrire à quel point tu vas me manquer. Tu étais le frère le plus incroyable pour moi et tu es resté avec moi à travers tout. «

Elle a poursuivi: « Tu avais l’âme la plus belle et la plus sensible et un sens de l’humour qui pouvait égayer la journée de n’importe qui. Merci de toujours me faire sourire. Tu m’as appris à avoir de l’empathie pour tout le monde autour de moi et tu m’as montré ce que ça faisait. être compris et soigné.







« Tu as illuminé mon monde et mon cœur est plein d’amour pour toi. Un morceau de toi restera pour toujours avec moi. Je t’aime indéfiniment Harry. Tu es un ange et tu seras toujours une belle personne à l’intérieur et à l’extérieur. Reposez-vous dedans paix. »

Lily a terminé le message par une citation du romancier américain Ernest Hemingway en tapant: « Le monde brise tout le monde et après, beaucoup sont forts aux endroits brisés. Mais ceux qui ne le briseront pas tue. Cela tue le très bon et le très doux et très brave impartialement. – Hemingway «

Lundi, la famille de Harry a publié une déclaration sur son décès tragique.

Il disait: «Nous serons à jamais attristés que sa vie ait été interrompue par cette maladie dévastatrice.

«Il a accompli beaucoup de choses en 24 ans, mais nous n’aurons jamais la chance de voir tout ce que Harry aurait pu faire de plus.







«Harry n’était pas seulement notre fils. Il était aussi un merveilleux frère, un petit-fils aimant, un oncle préféré et un ami attentionné.

«C’était une âme créative, aimante et puissante qui a éclairé le cœur de tant de gens. C’était vraiment une belle personne à l’intérieur comme à l’extérieur.

Harry laisse dans le deuil ses deux parents ainsi que son frère Peter, 27 ans, et sa soeur Lily.

Il a également un demi-frère aîné issu du précédent mariage de sa mère Stephanie avec le musicien Tommy Andrews, ainsi que quatre demi-frères et sœurs du précédent mariage de Peter.







Il est né en 1996 et a grandi sous les projecteurs, avec son père, homme d’affaires milliardaire, éditeur et marchand d’art et sa mère, l’un des mannequins originaux.

Il était un habitué du circuit des célébrités depuis son plus jeune âge, assistant au légendaire Gala du Met à l’âge de 16 ans.

Harry et son frère aîné Peter ont même été qualifiés de « plus beaux frères adolescents de New York » par le New York Magazine.

Pendant son adolescence, il a exploré le journalisme, écrivant une chronique pour le magazine Interview, qui est l’un des titres de son père.

Il s’est également aventuré dans le mannequinat, travaillant pour des designers tels que Balmain et apparaissant dans le Vogue italien tout en fondant même une ligne de maquillage unisexe pour Mac aux côtés de son frère.

Selon le New York Times, Harry était loin de s’enregistrer dans un centre de désintoxication au moment de sa mort.

Ses parents auraient espéré qu’il serait en mesure de se débarrasser de ses dépendances et de retourner ensuite au magazine Interview pour poursuivre sa carrière dans l’édition.