L’hommage rétro à la Nintendo 64 est un rêve coopératif sur canapé à 250 $

Analogue 3D est la version du fabricant de consoles rétro de la Nintendo 64. Pour 250 $, elle jouera à votre ancienne console. La Légende de Zelda : Ocarina of Time et Banjo-Kazooie cartouches en 4K. Il devait arriver cette année mais a malheureusement été retardé jusqu’en 2025.

Fabricant de consoles rétro Boutique Analogue, qui j’ai teasé la console l’année dernièrele présente comme « la signature et l’âme inimitables du CRT. Sur votre téléviseur HD. En 4K. » C’est un défi de taille, mais vendre de la magie rétro est la philosophie de l’entreprise depuis des années, à commencer par le Super NT inspiré de la SNES, puis par l’Analogue Pocket, basé sur la Game Boy et la Game Boy Advance.

Comme ces systèmes, l’Analogue 3D utilise la technologie FGPA pour recréer le N64 au niveau matériel plutôt que de s’appuyer sur l’émulation et sera compatible avec toutes les cartouches N64 (vous devrez posséder les jeux physiques plutôt que d’utiliser des ROM). Il comprend également quatre ports de contrôleur d’origine pour vos anciennes palettes à trois volets, et est livré avec un nouveau système d’exploitation qui devrait rendre la navigation dans les menus et la prise de captures d’écran une expérience beaucoup plus simple.

« Analogue a développé la première et ultime solution pour jouer sur N64 aujourd’hui dans une putain de gloire totale », a déclaré le PDG Christopher Taber. Kotaku l’année dernière. « Malgré tout l’amour, les efforts et le travail incroyables que les développeurs ont consacrés à l’émulation logicielle du N64, il en résulte une expérience qui semble injustement et injustement vieillie, généralement « décalée ». Ce n’est certainement pas une bonne expérience. Couplé aux modes d’affichage originaux recréant non seulement le système de jeu vidéo, mais aussi les autres éléments contextuels critiques (téléviseurs analogiques, CRT), il est difficile d’exagérer à quel point la 3D analogique est géniale.

Alors que 250 $ couvrent le prix de la console, un contrôleur 8BitDo 64 sera vendu séparément et se connectera sans fil pour seulement 40 $. La N64 abritait Oeil d’or 007, Mario Kart64l’original Super Smash Bros.et des tonnes de Fête de Mario jeux. Analogue la présente comme l’une des meilleures consoles coopératives de canapé rétro de tous les temps. Espérons que le contrôleur 8BitDo 64 puisse réaliser ce rêve avec un décalage limité pour tous ceux qui n’ont pas leurs anciens contrôleurs N64 qui traînent ou, plus probablement, qui ont cassé les joysticks centraux il y a longtemps.

L’Analogue 3D est disponible en blanc et en noir, et les précommandes seront disponibles à partir du 21 octobre à 11 h HE. Le PDG de l’entreprise, Christopher Taber, a déjà déclaré Kotaku que comme il ne s’agit pas d’un produit en édition limitée, « nous produirons pour répondre à la demande et continuerons à rendre la 3D analogique disponible dans un avenir prévisible ». C’est dommage qu’il n’arrive pas à temps pour les vacances, mais la société affirme que les commandes commenceront à être expédiées au premier trimestre 2025.