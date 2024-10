L’hommage réconfortant de John Mulaney à sa femme Olivia Munn : « soyez si prudent »

John Mulaney rend hommage à Olivia Munn

John Mulaney a mis tout son cœur à cœur avec sa femme Olivia Munn.

L’humoriste a fait une apparition surprise au Dans le style Imagemaker Awards 2024 le 24 octobre pour honorer le Rédaction actrice, avec qui il partage deux enfants : son fils Malcolm, 3 ans, et sa fille Méi, 1 mois.

Il lui a remis le prix Woman of Impact, qui célèbre ses efforts en faveur de la santé des femmes après son diagnostic de cancer du sein en 2023.

« Olivia sauvant des vies en disant sa vérité ne me surprend pas », a commencé John. « Olivia essaie constamment de me garder hors de danger et de me garder en vie à travers une série de textes tout au long de notre relation. »

L’humoriste a ensuite sorti son téléphone pour partager un exemple amusant d’une de leurs conversations textuelles, ajoutant une touche personnelle au moment.

«C’était comme la 200e fois que j’emmenais notre fils se promener en poussette à Chicago», a expliqué John. « Elle m’a écrit de nulle part [with] sans contexte, ‘S’il vous plaît, soyez très prudent aujourd’hui.’ Tant de choses folles peuvent surgir de nulle part.

Il a ajouté : « J’ai répondu : « Comme quoi ? Olivia a répondu : « Des voitures folles ». On n’entend pas assez parler de voitures folles !

Le comédien est devenu plus sérieux en parlant du parcours difficile d’Olivia avec le cancer du sein luminal B, un diagnostic qu’elle a reçu début 2023.

« Environ un an [after her diagnosis]Olivia a partagé son histoire », a-t-il expliqué. « Son parcours contre le cancer. Il s’agissait d’un cancer qui n’a pas été détecté par un test du gène BRCA, ni par une mammographie. Cela a été détecté parce qu’elle a passé un test jusqu’alors inconnu appelé test d’évaluation du risque de cancer du sein à vie et ils ont découvert qu’elle avait 37 pour cent de chances d’avoir un cancer du sein.

« Et environ un mois plus tard, elle subissait une double mastectomie. »

« Elle a partagé son histoire pour aider tous ceux qu’elle pouvait », a poursuivi John, qui s’est marié avec Olivia en juillet après trois ans ensemble.

« Selon l’Institut national du cancer, dans la semaine qui a suivi le récit de son parcours contre le cancer du sein, le nombre de femmes se rendant à l’évaluation des risques de cancer du sein a augmenté de 4 000 %. C’était la première semaine.

«Nous en avons beaucoup appris», a ajouté John. «Nous avons appris qu’elle aurait besoin de cinq interventions chirurgicales. Nous avons appris qu’il existait un risque de lymphœdème. Nous avons appris que si nous ne l’avions pas attrapé au moment où nous l’avons attrapé, les choses auraient pu être bien pires.

Ajoutant une touche d’humour, il a plaisanté : « J’ai aussi appris que ce n’est pas prononcé « masectomie », mais plutôt « mastectomie ». Il y a un T dedans. Cela ne devrait pas. Ce devrait être « masectomie ». Il est ironique que le mot lui-même comporte une partie qui devrait être supprimée, je pense.