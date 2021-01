Russell Grant a partagé son chagrin avec les fans lorsque sa mère bien-aimée, Jo, est décédée.

L’astrologue du Mirror, 69 ans, a partagé un message poignant avec ses fans sur Facebook à côté d’une photo de sa chère maman.

Russell a déclaré aux fans que Jo était décédée à l’hôpital alors qu’elle tenait la main de sa petite-fille Joanna.

«C’est avec une profonde et profonde tristesse que mon frère Garry et moi devons vous dire que notre mère bien-aimée, Jo, est passée hier dans un monde meilleur», a écrit Russell.

« Nanny Jo était avec sa petite-fille chérie, Joanna – Jo par son nom, Jo par nature: un vieux livre – qui tenait la main de sa nan et l’a aidée et guidée gentiment de l’autre côté hier après-midi . «







(Image: Ken McKay / ITV / REX / Shutterstock)



Partageant un doux hommage à sa maman « force-de-nature », Russell a poursuivi: « Ceux qui ont connu notre mère auront été embrassés par sa force-de-nature qui a apporté du soleil à tous ceux qu’elle a rencontrés.

«Au cours de l’hiver de sa vie, la lumière qu’elle a allumée pendant neuf décennies a finalement été éteinte par ces temps sombres de sa 93e année.

«Maman laisse, pour l’instant, ses deux garçons, sa petite-fille, Joanna, sa belle-sœur, Elsa et ses deux arrière-petits-enfants, Finleigh et Jordan.







(Image: @ THERussellGrant / Twitter)



Russell a remercié le personnel attentionné du NHS pour son travail remarquable en s’occupant de Jo pendant une période déjà difficile.

« Nous souhaitons sincèrement remercier les héros et héroïnes du NHS, aimables, attentionnés et travailleurs, de l’hôpital général de Watford, qui ont soigné maman avec un dévouement désintéressé dans ses derniers jours. »

«Jusqu’à ce que nous nous revoyions, maman,» ajouta-t-il, à côté d’un emoji en forme de cœur.

Russell a partagé une note similaire sur Twitter, alors que les fans se précipitaient vers la section des commentaires pour envoyer leurs pensées et leurs prières à Russell.







(Image: WireImage)



« Oh Russell, je suis tellement désolée. Je sais à quel point vous étiez dévouée à votre belle mère et à quel point elle aimait ses garçons », a écrit Sheila Ferguson.

Un autre a écrit: « Oh non. Je suis désolé Russell. Je t’envoie beaucoup d’amour en ce moment très triste. »

« Je suis vraiment désolé. Je vous envoie mes plus sincères sympathies et mon amour pour vous et votre famille », a ajouté un troisième.

