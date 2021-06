L’hommage parfait de Shah Rukh Khan à Mani Ratnam pour son anniversaire

Mani Ratnam, l’un des cinéastes les plus emblématiques de l’industrie cinématographique, a eu 65 ans aujourd’hui. Nous sommes tombés sur une vidéo de Shah Rukh Khan en train de groover sur sa chanson ‘Dil Se’ ‘Chaiyya Chaiyya’ assis dans sa voiture, portant des lunettes de soleil cool et ses cheveux en bataille et cela pourrait être l’hommage parfait au réalisateur.

« Dil Se » de Mani Ratnam était un genre de cinéma différent produit dans les années 90. Bien que le film n’ait pas très bien marché au box-office, la musique du film a attiré l’attention de tout le monde. Des chansons comme « Chaiyya Chaiyya » et « Ae Ajnabi » sont toujours en tête de notre liste de lecture.

En tant que cinéaste d’as #ManiRatnam a 65 ans aujourd’hui, nous revenons sur cette vidéo de #ShahRukhKhan chanter sur l’une des chansons les plus célèbres du réalisateur mettant en vedette l’acteur. #JoyeuxAnniversaireManiRatnam #ShahRukhKhan #DilSe @iamsrk pic.twitter.com/x3Y7vNEN6Z – 2 juin 2021

Le film mettait également en vedette Manisha Koirala dans le rôle principal. Le film se déroule dans le contexte de l’insurrection dans le nord-est de l’Inde. C’était les débuts de Preity Zinta dans un second rôle.

Mani a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film Anu Pallavi en 1983. Ayant plus de 40 films sous son nom, il a également créé une prochaine série Web intitulée Navarasa. Il a remporté six National Film Awards, quatre Filmfare Awards, six Filmfare Awards South et de nombreux prix dans divers festivals de cinéma à travers le monde.

Le cinéaste a des films à savoir « Guru », « Yuva », « Raavan », « Roja », « Bombay » et bien d’autres à son actif.

Actuellement, Mani Ratnam est occupé avec son prochain film intitulé « Ponniyin Selvan », qui est un drame d’époque. Le film marque ses retrouvailles avec Aishwarya Rai Bachchan qu’il a lancée au cinéma. « Ponniyin Selvan » met également en vedette Vikram, Jayam Ravi, Karthi, Trisha, Jayaram, Prabhu, Vikram Prabhu, Aishwarya Lekshmi et Sobhita Dhulipala dans des rôles clés. Le tournage se déroule à Hyderabad et devrait sortir sur les écrans en 2022.