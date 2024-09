L’hommage musical de Ravi Basrur à NTR gagne le cœur des fans | Dernières nouvelles du cinéma Telugu | Critiques de films

La star de Tollywood NTR a été le centre de tous les regards ces derniers jours. Avec son drame d’action panindien très attendu, Devara, qui sortira dans les cinémas du monde entier le 27 septembre, NTR a lancé les promotions hier à Mumbai.

Avant son voyage à Mumbai, NTR a atterri au Karnataka il y a environ une semaine et a visité plusieurs temples ainsi qu’une station de montagne et une plage en compagnie de sa mère Shalini, de sa femme Lakshmi Pranathi et des réalisateurs vedettes kannada Prashanth Neel et Rishab Shetty. Au cours de sa visite à Sandalwood, NTR a également visité le studio d’enregistrement de KGF et du compositeur de Salaar Ravi Basrur.

Plus tôt dans la journée, Ravi Basrur a sorti une chanson spéciale en hommage à NTR. La chanson vidéo, qui devient désormais virale sur les réseaux sociaux, présente des images de la visite de NTR au studio de Ravi Basrur et de son interaction avec le compositeur de musique vedette ainsi qu’avec Prashanth Neel et Rishab Shetty. La chanson présente le style caractéristique de Ravi Basrur, une élévation héroïque à la manière de ses chansons à donner la chair de poule dans la franchise KGF et Salaar. Ravi Basrur a remercié NTR pour sa visite au studio et a également remercié Prashanth Neel pour avoir rendu cela possible.

Cliquez ici pour la vidéo