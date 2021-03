L’hommage émouvant de Sir Kenny Dalglish à la légende de Liverpool Ian St John

Sir Kenny Dalglish a rendu hommage à «l’icône» de Liverpool Ian St John, affirmant qu’il avait contribué à faire du club ce qu’il est aujourd’hui.

St John est décédé à l’âge de 82 ans et a été la pierre angulaire de la première grande équipe de Bill Shankly à Liverpool, remportant deux titres de division 1 et la première FA Cup du club au milieu des années 60.

Dalglish affirme que son compatriote écossais a contribué à jeter les bases du succès durable de Liverpool.

«Je pense qu’il est juste d’utiliser le mot« icône »», a déclaré la légende des Reds.

«C’est à cause de ce qu’il a fait dans ces premiers jours, Shanks en particulier, le Saint et Big Yatesey, son grand mucker, c’est à cause d’eux que ce club de football est là où il est.

« Nous devrions être éternellement reconnaissants pour ce qu’il a fait pour le club de football. »

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, s’est senti honoré d’avoir rencontré St John, qui signait le record du club à 35000 £ lorsqu’il a rejoint Motherwell en 1961.

« Il n’était pas seulement une légende du football, mais une véritable légende en tant que personne », a-t-il déclaré. «Ce fut un pur plaisir de le rencontrer.