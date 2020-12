Le 9 décembre marque l’anniversaire de l’icône du film Kirk Douglas.

Et sa belle-fille Catherine Zeta-Jones, 51 ans, s’est rendue sur Instagram pour rendre hommage au père de son mari Michael Douglas mercredi.

La star de Darling Buds of May a mis en ligne un superbe cliché en noir et blanc de Kirk, décédé en février à l’âge de 103 ans, plantant un baiser sur sa joue et dans la légende qu’elle a partagée qu’il était ses pensées au quotidien.

Catherine a écrit: « Tu me manques tous les jours. Joyeux anniversaire Pappy. »

Michael s’est également rendu sur sa page de médias sociaux pour partager un article sur son père.







Il a mis en ligne un cliché de retour sur ses histoires Instagram qui le montraient adolescent avec son père.

Michael de Basic Instinct a tapé sur le cliché: « Joyeux anniversaire papa! Tu me manques! J’adore Michael! »

L’acteur a également téléchargé une galerie d’images sur sa grille Instagram et a écrit: « Joyeux anniversaire papa! Tu me manques et merci de toujours donner les meilleurs conseils! Amour, Michael (Volume [up emoji] ) #KirkDouglas. »







La santé de Kirk était en déclin depuis 1996 quand il a eu un accident vasculaire cérébral, mais il avait continué à jouer à l’occasion dans des projets comme la série télévisée Touched By An Angel et le film de 2003 It Runs In The Family.

Michael, a confirmé la triste nouvelle du décès de son père dans un communiqué: «C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans.







«Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui a bien vécu jusqu’à l’âge d’or, un humanitaire dont l’engagement pour la justice et les causes auxquelles il croyait ont établi une norme à laquelle nous aspirons tous.

L’acteur a poursuivi: « Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un beau-père merveilleux, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux. «







«La vie de Kirk a été bien vécue et il laisse un héritage cinématographique qui durera pour les générations à venir, et une histoire en tant que philanthrope renommé qui a travaillé pour aider le public et apporter la paix sur la planète.

«Permettez-moi de terminer avec les mots que je lui ai dit lors de son dernier anniversaire et qui resteront toujours vrais. Papa – je t’aime tellement et je suis tellement fier d’être ton fils.

