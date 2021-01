Naomi Campbell pleure la perte tragique de son cher filleul Harry Brant.

Le mannequin de 24 ans a été retrouvé mort dimanche quelques jours avant son entrée en cure de désintoxication pour traiter des problèmes de drogue.

Selon le New York Times, il aurait subi une surdose accidentelle de drogue après des années de lutte contre les problèmes de dépendance.

Après que Harry – fils de la top model Stephanie Seymour et du milliardaire Peter Brant – ait été inhumé jeudi, sa célèbre marraine Naomi a rendu un hommage poignant sur les réseaux sociaux.

Le top model, 50 ans, a dit qu’Harry avait une « joie magique innée » alors qu’elle promettait de continuer à l’aimer inconditionnellement.







(Image: naomi / Instagram)



«Il m’a fallu quelques jours pour comprendre cela pour digérer le fait que mon MAGNIFIQUE GODSON HARRY BRANT EST ALLÉ AU MONDE SPIRITUEL», écrit-elle.

« Depuis que tu étais bébé tu avais cette joie magique innée, que tu avais achetée à tous ceux qui étaient autour de toi, je t’emmenais à mes réunions, et ils me demandaient, s’ils pouvaient t’embaucher, tu n’avais même pas 10 ans , intelligent comme un fouet, la créativité jaillit de vous à tous les niveaux.

«Harry tu as pris une partie de mon cœur, nous ne nous sommes jamais jugés, notre bateau était toujours honnête, trop jeune pour y aller, je t’aimerai toujours inconditionnellement, et je sais que papa Azzedine et Franca prendront soin de toi de l’autre côté! »







(Image: naomi / Instagram)







(Image: WireImage)



Naomi a continué à envoyer ses pensées et ses prières à la famille en deuil de Harry pendant cette période inimaginable.

« Où nous nous rencontrerons et serons de nouveau dans la joie. Votre marraine. Mes plus sincères condoléances à Stéphanie, Peter, Dylan, Pete et Lily, et la famille élargie repose avec les plus hauts », a-t-elle ajouté en majuscules.







(Image: Broadimage / REX / Shutterstock)



Il est né en 1996 et a grandi sous les projecteurs, avec son père, homme d’affaires milliardaire, éditeur et marchand d’art et sa mère, l’un des mannequins originaux.

Il était un habitué du circuit des célébrités depuis son plus jeune âge, assistant au légendaire Gala du Met à l’âge de 16 ans.