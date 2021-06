L’hommage des candidats laisse Neetu Kapoor les larmes aux yeux, regardez la promo

Après « Indian Idol 12 », Neetu Kapoor a honoré une autre émission de téléréalité dans laquelle les concurrents lui ont rendu hommage. Nous parlons de ‘Super Dancer 4’ jugé par Shilpa Shetty Kundra, Anurag Basu et Geeta Kapur. Pendant le spectacle, les concurrents ont secoué la jambe sur les hits de Rishi Kapoor et Neetu qui l’ont beaucoup impressionnée. L’acteur vétéran a même dansé avec les candidats et c’est vraiment un régal visuel.

Dans la nouvelle promo dévoilée par la chaîne diffusant « Super Dancer 4 », une candidate a eu la chance d’interagir avec Ranbir Kapoor et elle n’a pas pu contenir son bonheur. Pendant ce temps, Neetu est même devenu ému en voyant les candidats rendre hommage à Rishi et à elle.

Pendant ce temps, plus tôt lors d’une interaction avec Filmfare, Neetu a parlé de vivre sa vie seule et dans une maison séparée de ses enfants Riddhima Kapoor Sahni et Ranbir.

Elle avait dit: « Je veux qu’ils soient occupés avec leur vie. Je dis simple dil mein raho, simple sar pe mat chadho (restez dans mon cœur, ne vous tenez pas sur la tête). , J’étais tellement stressé pendant un an parce qu’elle ne pouvait pas revenir en arrière. J’avais l’habitude d’être si agité. Je lui disais Riddhima de rentrer, Bharat est seul. Je la repoussais littéralement. Je suis habitué à ce mode de vie. »

L’acteur a ajouté: « Je suis heureux quand ils viennent, mais je veux qu’ils rentrent chez eux et s’installent. Je dis juste une chose, ne me rencontre pas tous les jours, mais reste connecté. Je ne veux pas d’eux d’être tout le temps autour de moi, je suis très indépendant de cette façon. J’aime ma vie telle qu’elle est. »