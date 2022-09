L’hommage d’Emmanuel Macron à la Reine en entier : “Elle incarnait un peuple”

Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à la reine Elizabeth II, affirmant qu’elle “incarnait un peuple” et “représentait un sentiment d’éternité”.

Voici sa déclaration dans son intégralité :

« La reine Elizabeth II vient de décéder. Le Royaume-Uni portera à jamais le sceau de celle qui l’a incarné pendant soixante-dix ans avec une force et une autorité morale inébranlables. La France rend hommage à celle qui a marqué l’Histoire de son pays, de notre continent et de son siècle.

« La jeune fille qui, comme tous ses compatriotes, affronta les bombardements de Londres pendant la guerre, deviendra bientôt aussi l’héritière présomptive, Elizabeth d’York, qui, à onze ans, fut une spectatrice sérieuse et impassible au sacre de son père. Plus tard, elle deviendra Honorary Junior Commander Elizabeth Windsor, mécanicienne et ambulancière dans les forces armées britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi que sa femme et sa mère. Puis tous ces visages, tous ces noms ont fait place à un seul titre, et à un seul profil imprimés sur des timbres, des monnaies et l’imagination du monde entier, le jour où l’archevêque de Canterbury posa sur sa tête la couronne que son père lui avait laissée aussi bientôt.

“Sa Majesté Elizabeth Il, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de ses autres royaumes et territoires Reine, chef du Commonwealth, défenseur de la foi”, est née. Ou tout simplement, et ces deux mots étaient suffisamment évocateurs : « La Reine »

« À partir de ce moment, elle a tout donné à son Royaume. Rarement les sujets se seront autant identifiés à leur Souverain, captivés par chacun de leurs regards et paroles, leurs tenues et gestes, représentant à la fois l’héritage du passé et la confiance en l’avenir. Elle ne faisait qu’un avec sa nation : elle incarnait un peuple, un territoire et une volonté commune. Et la stabilité : au-dessus des fluctuations et des bouleversements politiques, elle représentait un sentiment d’éternité.

« Elle avait un statut particulier en France et une place particulière dans le cœur des Français. Aucun souverain étranger n’a plus souvent gravi les marches de l’Elysée qu’elle, qui a honoré la France de six visites d’Etat et rencontré chacun de ses présidents. Pour elle, le français n’était pas une simple relique de l’ascendance normande qui persistait dans tant de coutumes, mais une langue intime et chère. La reine des seize royaumes aimait la France, qui l’aimait en retour. Ce soir, les habitants du Royaume-Uni et du Commonwealth pleurent leur reine. Le peuple de France se joint à eux dans leur deuil.

« Celle qui a accompagné les géants du XXe siècle sur le chemin de l’histoire est maintenant partie les rejoindre. La République française et le peuple français expriment leur amitié de longue date et leur profonde tristesse à Sa Majesté le Roi, à la famille royale, au gouvernement de Sa Majesté et au peuple britannique.