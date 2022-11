L’hommage déchirant des parents dévastés à leur petite fille tuée dans un “incident” à la crèche – disant qu’ils “ne guériront jamais”

LES parents dévastés d’un bébé qui a été tué dans un “incident” de crèche ont rendu hommage à leur “belle” fille.

Geneviève – âgée de neuf mois seulement – est décédée tragiquement à l’hôpital après un incident dans une crèche de Mellor Road à Cheadle, Manchester, le 9 mai.

Il y a deux semaines, une troisième arrestation a été effectuée en lien avec le décès.

Maintenant, ses parents en deuil ont raconté leur douleur – disant que le jour de sa mort, leur “monde est devenu très sombre”

Ils ont dit : Nous sommes dévastés au-delà des mots par la perte de notre bien-aimée Geneviève. Elle était si recherchée et si précieuse. Son absence est la blessure qui ne guérira jamais.

« Geneviève n’était pas qu’un bébé. Elle était une personne merveilleuse, unique et spéciale. Elle était une personne avec ses goûts et ses dégoûts, ses passions et ses joies.

“Elle aimait se faire câliner, danser et jouer avec ses jouets, en particulier son tambourin. Elle aimait surtout passer du temps avec sa famille, et nous aimions et chérissions chaque instant que nous passions avec elle.

«Elle avait le plus beau sourire et des yeux émeraude enchanteurs. Savoir que nous n’allons plus entendre son rire malicieux ou lui tenir la main, c’est presque trop à supporter.”

Ils ont ajouté: “Geneviève mérite justice et nous n’aurons pas de repos tant qu’elle ne l’aura pas obtenu.”

Les services d’urgence se sont précipités à la garderie pour enfants Tiny Toes plus tôt à la suite d’un rapport faisant état d’un épisode médical de l’enfant.

Geneviève a été transportée d’urgence à l’hôpital en ambulance, mais est malheureusement décédée plus tard le même jour.

Deux femmes, âgées de 35 et 34 ans, étaient soupçonnées d’homicide par négligence grave le 13 mai.

Le 28 octobre, la police du Grand Manchester a révélé qu’une troisième personne avait depuis été arrêtée.