Shirley Ballas a fait un message déchirant pour marquer les 17 années écoulées depuis que son frère s’est suicidé.

Le juge en chef de Strictly Come Dancing, 60 ans, s’est rendu samedi sur son compte Instagram pour partager une série de photos de son défunt frère David.

Celles-ci comprenaient des clichés de David avec la nièce de Shirley, sa fille Mary et son fils Mark.

Elle a légendé le message: «Il est difficile d’imaginer qu’il y a 17 ans aujourd’hui, mon merveilleux frère David s’est suicidé.

« Il ne se passe pas un jour où tu n’es pas dans mes pensées.







«Avec des larmes qui coulent, je me souviens à quel point tu me manques et tes câlins, à quel point tu étais stricte avec moi pour que je sois en sécurité et comment tu m’as fait rire.

«Nous serons réunis un jour dans un endroit si beau. Jusque-là, je vous porte très près de mon cœur dans tout ce que je fais.

«Nous étions extrêmement proches à bien des égards et la douleur ne disparaîtra jamais, aujourd’hui et tous les jours, mon cœur va à ma mère Audrey si difficile d’avoir perdu votre fils unique, à ma belle nièce Mary et mon fils Mark et à tous ceux qui Je t’aimais, j’aurais seulement aimé que tu saches à quel point tu as aimé et quel impact tu as eu dans la vie de tant de gens.







«J’ai partagé ceci aujourd’hui non seulement pour me souvenir de mon cher frère, mais parce que le suicide et la dépression sont des sujets difficiles à aborder.

«Si quelqu’un que vous aimez souffre, a besoin de compagnie ou simplement d’une épaule sur laquelle pleurer, faites-lui savoir que vous êtes là et surtout faites-lui savoir que vous l’aimez.

« Si c’est VOUS qui ressentez cela, il n’y a rien à avoir honte de contacter votre famille et vos amis ou de demander de l’aide.

«J’envoie de l’énergie de guérison à tous ceux qui ont perdu des êtres chers et à tous ceux qui souffrent en silence.







«RIP David».

Shirley a ajouté qu’elle écouterait ses chansons préférées aujourd’hui.

Elle a terminé le message avec les hashtags #brother #son #dad #uncle #suicideprevention #suicide #neverforgotten #beaware #kindness #RIP.

* Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à jo@samaritans.org ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale