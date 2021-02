L’hommage déchirant de Chrissy Teigen à bébé Jack à ce qui aurait été sa date d’accouchement

Chrissy Teigen a rendu un hommage déchirant à son bébé Jack à ce qui aurait été sa date d’accouchement.

En septembre, l’auteure du livre de cuisine Cravings, âgée de 35 ans, a raconté comment elle et son mari John Legend, 42 ans, avaient subi une perte de grossesse.

Le couple avait prévu de nommer leur petit garçon Jack mais il a été perdu à 20 semaines de gestation.

Samedi, Teigen a honoré sa mémoire en portant un bracelet portant son nom aux côtés de deux autres avec les noms de sa fille Luna Simone, 4 ans, et de son fils Miles Theodore, 2 ans.

Elle a partagé une photo sur sa page Instagram des bracelets empilés sur son poignet et a écrit: « Aujourd'hui était votre date d'accouchement. Nous vous aimons pour toujours. »







(Image: chrissyteigen / Instagram)



Le modèle est apparu sur The Ellen DeGeneres Show plus tôt ce mois-ci et a expliqué comment sa perte de grossesse était une expérience «transformatrice» pour elle.

Teigen a déclaré: «Même en y repensant maintenant, je suis toujours en thérapie à ce sujet et je suis toujours en train de l’accepter.

«J’ai des vêtements de maternité, et il y a des choses que j’ai achetées pour mon huitième mois et mon neuvième mois. Donc c’est juste difficile parce qu’il serait né cette semaine, alors tu regardes ces choses et tu as ces rappels constants.

Elle a ajouté qu’il était «vraiment utile» qu’elle ait été «élevée dans une famille très ouverte sur la perte», ce qui, après réflexion, «peut être une belle chose».







(Image: TheEllenShow / Youtube)



« C’était une chose vraiment transformatrice pour moi et d’une certaine manière cela m’a vraiment sauvé, parce que je ne pense pas que j’aurais découvert la thérapie puis la sobriété et cette voie pour me sentir bien dans ma peau et me sentir comme une nouvelle personne. »

Teigen a également expliqué comment Luna et Miles gardent la mémoire de leur frère vivante dans la vie quotidienne de la famille.

«C’était tellement beau de voir mes enfants, la façon dont ils parlent de lui.

«Nous irons à la plage ou quelque chose comme ça et ils diront: ‘Est-ce que bébé Jack est avec nous en ce moment? Pensez-vous qu’il est dans les nuages?’ C’est tellement beau et si doux.







(Image: CHRISSY TEIGEN via REUTERS)











«Vous n’imaginez jamais que cela vous arrive – je pense que c’était la partie la plus folle pour moi, c’est: ‘J’entends ces histoires sur d’autres personnes. Ce genre de choses ne m’arrive pas.’ Alors quand c’est le cas, vous êtes tellement choqué. «

«Et puis vous pensez à toutes les personnes qui la traversent en silence et vous devenez vraiment triste pour elles. La nôtre était si publique, tellement de gens étaient si favorables.

Elle a ajouté. « Vous gagnez vraiment cette quantité incroyable d’empathie. Et je pense vraiment, d’une manière ou d’une autre, que je suis une meilleure personne maintenant. Et j’ai juste le meilleur système de soutien qui soit. »

* Si vous avez été touché par cette histoire, des conseils et un soutien peuvent être trouvés à Sands (organisme de bienfaisance mortinatalité et mort néonatale). Vous pouvez les appeler au 0808164 3332 ou envoyer un e-mail à [email protected]