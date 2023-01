L’hommage de Rosie O’Donnell à la “légende” Barbara Walters après sa mort – Hollywood Life

Voir la galerie





Quand il est temps de dire au revoir, il est également temps de laisser le passé dans le passé. Après avoir entendu la nouvelle de Barbara Walterde passage, comédien et animateur de talk-show de jour Rosie O’Donnell a été parmi les premiers à lui rendre hommage. Le couple avait co-animé La vue ensemble au début des années 2000, et se rendant sur son Instagram, Rosie se souvient de ce moment passé ensemble en publiant ce qui ressemble à une photo d’eux dans les coulisses de l’émission.

Les deux femmes vêtues de blanc, Rosie a gardé son message à l’emblématique et pionnière Barbara avec un message simple mais puissant dans la légende. “Légende”, a-t-elle écrit, avant de lui souhaiter de reposer en paix. Elle a également posté une vidéo, parlant des «barrières» que Barbara a brisées pour les femmes et de tous leurs bons moments ensemble en allant ensemble aux spectacles de Broadway. “J’ai eu la chance d’être dans son orbite pendant de nombreuses années.”

Barbara a créé le talk-show féminin ABC de longue date en 1997. Bien qu’elle ait pris sa retraite en tant que coanimatrice en 2014 après 16 saisons, la journaliste a toujours été productrice exécutive jusqu’à son décès. Pour sa part, Rosie a fait deux passages au sein du panel : son premier de 2006 à 2007 et son second de 2014-2015. Bien que Rosie brosse le tableau d’une douce amitié entre elles, des femmes se seraient disputées en travaillant ensemble sur la série, Barbara étant très mécontente de la quantité d’attention négative. La vue obtenu à cause du franc-parler de Rosie et des querelles avec d’autres hôtes.

Dans Ramin Setoodehle livre, Ladies Who Punch: L’histoire explosive de l’intérieur The View, on dit que Rosie ne s’entendait pas bien avec le producteur exécutif de l’époque Bill Gueddie – à tel point que Barbara a menacé de démissionner si Rosie était re-signée dans la série. Rosie a été licenciée la dernière saison, pour revenir une fois que Barbara s’est retirée.

Mais les choses changent, les gens grandissent, et à l’entendre le dire, Rosie et Barbara ont pu être amies plus qu’elles n’étaient en désaccord. C’est ce que vous aimez entendre.

