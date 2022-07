L’hommage de maman au “merveilleux” Brit, 22 ans, tué par des pales d’hélicoptère en vacances, au milieu des craintes qu’il essayait de prendre un selfie

Une mère DÉVASTÉE a rendu hommage à son “merveilleux” fils après que le jeune homme de 22 ans ait été tué par une pale de rotor d’hélicoptère à grande vitesse.

Des spectateurs horrifiés ont crié à Jack Fenton de s’arrêter alors qu’il aurait tenté de prendre un selfie sur son téléphone devant l’avion à Athènes.

Jack Fenton, 22 ans, a été tué après avoir été heurté par le rotor arrière de l’hélicoptère Crédit : facebook

Le Britannique a été tué sur le coup par une lame de balayage après avoir débarqué de l’hélicoptère 1 crédit

Mais il a été frappé par la lame arrière de l’engin, qui tournait jusqu’à 500 rotations par seconde et aurait été pratiquement invisible.

Le pilote de l’engin noir Bell 407 – qui se dit “profondément traumatisé” par l’incident – et deux techniciens au sol ont été arrêtés.

Maman Victoria a qualifié son fils de “garçon merveilleux” et a déclaré que ce qui lui était arrivé était un “horrible accident”.

“Nous n’avons découvert ce qui s’est passé qu’à 22 heures hier soir”, a-t-elle déclaré à MailOnline.

“Nous sommes complètement dévastés. C’était le garçon le plus merveilleux.

“Je pense que le pilote est en garde à vue, mais c’était le plus horrible des accidents à première vue.”

Elle a dit que Jack s’était rendu en Grèce avec certains de ses amis pour fêter un anniversaire.

“Il était descendu sain et sauf lorsqu’il a atterri à Athènes, mais pour une raison quelconque, il est retourné derrière l’hélicoptère et c’est l’hélice arrière qui l’a tué. C’était instantané”, a-t-elle ajouté.

La police grecque a déclaré qu’elle n’excluait aucun scénario.

Une source policière a déclaré au Sun: “Nous examinons toutes les éventualités, y compris la possibilité que le garçon s’y rende pour prendre un selfie dans l’excitation du moment.”

Jack revenait de Mykonos avec trois copains dans l’hélicoptère de location lorsque la tragédie a frappé.

Il a été touché par le rotor après l’atterrissage de l’avion sur l’héliport de Superior Air à Spata.

Ses compagnons de voyage et le pilote ont alors été horrifiés lorsqu’ils ont vu une lame de balayage le tuer instantanément vers 18h20, heure locale.

Des membres désespérés de la famille et les autorités tentent maintenant de reconstituer exactement ce qui s’est passé.

Son copain Jack Stanton-Gleaves, qui était dans le même hélicoptère, a déclaré “qu’aucune instruction n’a été donnée” en sortant de l’hélicoptère – et a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi son ami s’était tourné vers la lame arrière.

LE CŒUR DE MAMAN

Les autorités grecques ont affirmé que le groupe avait été emmené loin de l’hélicoptère et ont déclaré que Jack était alors au téléphone alors qu’il revenait rapidement vers l’hélicoptère.

M. Stanton-Gleaves a déclaré à Sun Online: “Aucune instruction n’a été donnée lors de la sortie de l’hélicoptère et personne ne nous a escortés jusqu’au salon.

“Ils n’ont fait que nous ouvrir les portes. Nous sommes descendus seuls et personne n’a empêché Jack d’aller à l’arrière de l’hélicoptère.

“Aucun de nous n’a atteint le salon avant l’accident.

J’ai entendu des gens dire que Jack était au téléphone et a couru vers l’hélicoptère et c’est totalement faux.

“Il n’était pas au téléphone et pourquoi il s’est tourné vers l’arrière de l’hélicoptère, je ne sais pas.”

Jack voyageait avec des amis dans son hélicoptère, tandis qu’un deuxième hélicoptère – contenant Robin Stanton-Gleaves, propriétaire du Bromley FC, son fils Max Stanton-Gleaves et son ami Tom Aitkins – les suivait.

Certains rapports affirment que Jack a commencé à s’éloigner de la réception et vers l’hélicoptère – malgré ceux qui l’entouraient lui criant de s’arrêter.

Nous sommes complètement dévastés. C’était le garçon le plus merveilleux

Ioannis Kandyllis, président du comité grec des accidents d’aviation – qui enquête sur l’incident – a déclaré que Jack retournait vers l’hélicoptère “au rythme”.

Il a déclaré: “Les quatre passagers avaient débarqué et ont été escortés dans un salon privé en attendant un vol privé pour Londres.

“Mais alors qu’ils étaient dans le salon, la victime s’est détachée et est retournée sur le tarmac, se précipitant vers l’hélicoptère à un rythme rapide.

“Des témoins à qui nous avons parlé ont dit qu’il avait un téléphone à l’oreille et qu’il se dirigeait rapidement vers l’avion, défiant le personnel au sol en lui criant : “Stop ! Stop !”

“En quelques secondes, l’accident tragique s’est produit. C’était horrible.”

Il est entendu que Jack – qui a étudié le coaching sportif et l’éducation physique à Oxford Brookes et a précédemment fréquenté la Sutton Valance School de 7 740 £ par an dans le Kent – ​​«a subi d’horribles blessures à la tête causées par une pale de rotor en rotation».

Après que Jack ait été frappé, le pilote choqué a réussi à communiquer par radio avec le deuxième engin et a demandé l’autorisation d’urgence d’interrompre l’atterrissage.

Une source policière a ajouté: “Nous parlons d’une tragédie – une tragédie sans précédent, une tragédie qui n’aurait jamais dû se produire.”

Jack Fenton photographié avec son père Miguel Crédit : facebook

Jack et sa mère Victoria – qui se souvenaient de lui comme d’un “garçon merveilleux” Crédit : facebook

Les flics cherchent à savoir si Jack aurait pu prendre un selfie lorsqu’il a été tué 1 crédit

Des sources ont déclaré que le voyage de 115 milles du groupe dans deux hélicoptères depuis leurs vacances à Mykonos aurait coûté à lui seul plus de 15 000 £.

Et des limousines étaient en attente à l’héliport de Lolo à Spata, à la périphérie d’Athènes, pour emmener le groupe directement vers un « jet privé familial » attendant de les ramener de l’aéroport international de la capitale grecque.

Giorgos Kalliakmanis, le chef du syndicat de la police grecque, a déclaré que l’enquête se concentrera sur le respect des procédures de sécurité correctes.

Le pilote de l’hélicoptère pourrait faire face à des accusations d’homicide involontaire coupable s’il était jugé fautif, a déclaré Kaliakmanis à la chaîne d’information Mega.

Il a déclaré: “Nous voulons voir si le pilote a informé les passagers de descendre de l’hélicoptère.

“Ces hélices tournent pendant environ deux minutes à partir du moment où il coupe le moteur à moins qu’il n’appuie sur un bouton qui les arrête à 50 secondes.

“La porte de l’hélicoptère n’a pas de sécurité, quiconque veut ouvrir la porte et sortir.

“L’enquête préliminaire examinera si le pilote leur a dit de sortir lorsque l’hélice et les moteurs se sont arrêtés.”

« TRAGÉDIE SANS PRÉCÉDENT »

Les enquêteurs sur les accidents qui enquêtent sur la tragédie demandent au pilote de l’hélicoptère pourquoi les rotors n’étaient pas immobiles ou sécurisés avant que les passagers ne soient autorisés à décoller.

La météo a peut-être également contribué, car des vents violents ont été signalés à travers la Grèce, ainsi qu’une chaleur torride de 40 ° C lundi.

Deux responsables de l’aéroport et le pilote ont comparu aujourd’hui devant un procureur pour témoigner dans le cadre d’éventuelles accusations de négligence.

Les copains avec lesquels Jack a volé – apparemment tous des hommes dans la vingtaine – ont tous fourni des témoignages.

Jack avait commencé à travailler en tant que responsable de compte junior chez Ball Street Network – une société de médias à Southwark, dans le sud de Londres – en mars.

Un porte-parole a déclaré au Sun : “Notre équipe est sous le choc après avoir appris cette tragique nouvelle.

“Nous ne souhaitons pas commenter davantage, si ce n’est pour demander que la vie privée de la famille soit respectée en cette période difficile.

“Notre amour et nos pensées vont à la famille et aux amis de Jack.”

Un porte-parole du FCDO a déclaré: “Nous soutenons la famille d’un Britannique décédé en Grèce et sommes en contact avec les autorités locales.”