L’hommage de maman au fils “le plus gentil”, 21 ans, tué alors qu’il faisait du vélo, alors que les flics accusent un homme de 20 ans de meurtre

Une maman DÉVASTÉE a rendu hommage à son fils qui a été renversé de son vélo et poignardé à mort.

Kyron Lee, 21 ans, a été poignardé à Slough, dans le Berkshire, dimanche et les flics ont maintenant inculpé un jeune de 20 ans pour sa mort.

Kyron, 21 ans, a été poignardé à mort dimanche soir Crédit : Hyde News and Pictures

La mère de Kyron a rendu hommage, le décrivant comme ayant “le cœur le plus gentil” et un “sourire effronté et infecté”.

La mère endeuillée a déclaré: “Kyron était aimé de tant de personnes et il était la personne authentique la plus gentille et la plus aimante. Il avait le cœur le plus gentil, Kyron était surtout connu pour sa capacité à garder les valeurs et les manières les plus importantes.

“Kyron était un ami fidèle, en particulier pour ses proches. Kyron était sage au-delà de son âge et son niveau de maturité était le même.

“Kyron avait le sourire et le rire les plus effrontés et contagieux qui illuminaient la pièce et faisaient sourire les autres.

Elle a ajouté que son fils lui manquerait beaucoup, ainsi qu’à son père, ses frères et ses deux chiens.

Elle a poursuivi en disant: “Souviens-toi mon fils, je t’aime et tu m’as toujours rendu fier.”

Khalid Nur, également de Slough, a été accusé de meurtre et de déguisement de biens criminels.

Il reste en garde à vue et comparaîtra devant le tribunal demain.

Deux hommes, âgés de 20 et 27 ans, ont été libérés sous caution tandis qu’un troisième homme, 26 ans, a été libéré sans autre suite.

Kyron est décédé dimanche vers 20h50 après qu’une VW noire l’ait fait tomber de son vélo et qu’un groupe d’hommes l’ait attaqué.

Le jeune homme a été poursuivi par quatre hommes dans une rue voisine et sauvagement poignardé.

Les assaillants ont ensuite fui les lieux dans la VW, que les flics ont ensuite retrouvée abandonnée.

Une autopsie a révélé que la cause du décès était une hémorragie de choc causée par un coup de couteau à la jambe droite de Kyron.

La police de Thames Valley lance un appel au public alors qu’elle poursuit ses enquêtes, demandant à toute personne ayant des informations ou des images qui pourraient être pertinentes d’appeler le 101, en citant le numéro de référence 20221002-1905.

Ceux qui souhaitent signaler anonymement peuvent appeler Crimestoppers, un organisme de bienfaisance indépendant, au 0800 555 111.