L’hommage de l’artiste miniature Odisha à la Coupe du monde 2023 est un bâton de hockey plus petit qu’un œil

La 15e édition de la Coupe du monde de hockey masculin de la FIH doit démarrer aujourd’hui, 13 janvier, avec un affrontement entre l’Argentine et l’Afrique du Sud. L’Inde accueille la Coupe du monde de hockey masculin pour la quatrième fois. La Coupe du monde de hockey masculin sera co-organisée par deux villes d’Odisha, Bhubaneswar et Rourkela. L’événement quadriennal a généré un énorme buzz sur les réseaux sociaux. À la veille de la Coupe du monde, un artiste miniature basé à Odisha, Satya Narayan Maharana, a fait la une des journaux avec son hommage unique au hockey. Cet artiste miniature a célébré le début de l’événement phare en créant deux des plus petits bâtons de hockey au monde.

La hauteur d’un bâton est de 5 mm et sa largeur est de 1 mm. La taille de l’autre bâton est de 1 cm de hauteur et 1 mm de largeur, a rapporté Odisha TV. Ce qui est remarquable, c’est que les deux bâtons sont plus petits que la taille de l’œil de Maharana.

“Comme Odisha organise la Coupe du monde de hockey cette année, être un artiste serait ma façon de souhaiter bonne chance à tous les joueurs de hockey”, a déclaré Satya Narayan Maharana sur Odisha TV.

L’artiste miniature vise à faire enregistrer officiellement son travail comme le plus petit bâton de hockey au monde par le Livre Guinness des records du monde.

D’autres artistes célèbrent également la Coupe du monde de hockey à leur manière. L’artiste de sable populaire Sudarsan Pattnaik a créé une énorme structure de bâton de hockey en utilisant 500 balles de hockey et plus de cinq tonnes de sable. Pattnaik a publié des images fascinantes de sa structure de sable spéciale sur Instagram.

«Nous avons créé le bâton de hockey sur sable le plus long au monde de 105 pieds de long, avec l’installation de 5 000 balles de hockey sur la berge de la rivière Mahanadi à Cuttack. Odisha. lire la légende du post de Pattnaik sur Instagram.

Les matchs de la Coupe du monde se dérouleront sur deux sites – le stade Kalinga à Bhubaneswar et le stade de hockey Birsa Mundra à Rourkela – du 13 au 29 janvier. L’équipe indienne de hockey masculin fait partie des favoris pour remporter la très convoitée Coupe du monde. L’équipe indienne dirigée par Harmanpreet Singh débutera sa campagne de Coupe du monde contre l’Espagne le 13 janvier.

