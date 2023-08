L’hommage de la star de « Yellowstone » Josh Holloway au « frère » Bryan Randall – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stewart Cook/Shutterstock

La plupart savaient Bryan Randall comme Sandra Bullockde longue date, ou peut-être en tant que photographe et modèle, tandis qu’un petit groupe d’amis le connaissait mieux en tant qu’ami et famille. Suite au décès choquant de Bryan après une bataille privée de trois ans contre la SLA, ses célèbres amis lui rendent hommage.

Entrer Josh Hollowaysurtout connu pour ses rôles dans Perdu et Yellowstone. Près d’une semaine après la mort de Josh à l’âge de 57 ans, Josh a publié un hommage sur Instagram à son ami et a partagé une photo privée d’un voyage de pêche entre les gars, ce que les deux copains ont clairement apprécié.

« Mon ami, mon frère, mon copain de pêche, je t’aime mon frère », Josh a légendé la photo des deux amis souriant après avoir attrapé un poisson. « Merci pour les bons moments. Repose en paix.♥️”

Après l’annonce de la mort de Bryan, il a été rapporté que Sandra avait un groupe d’amis proches pour l’aider à la soutenir alors que son petit ami luttait contre la SLA, dont Josh. Une source proche révélée à Page 6 que l’actrice laissait rarement ses amis proches entrer chez elle pendant la maladie de Bryan, avec le Perdu acteur et sa femme Yesica étant parmi les seules exceptions. « Je sais que Josh et Yessica étaient très proches de Sandra et Bryan, mais c’est privé et trop brut pour en parler », a déclaré l’initié.

Depuis le décès de Bryan, un certain nombre de célébrités et d’êtres chers proches de la famille ont rendu hommage au regretté photographe. L’amie proche de Sandra Octavia Spencer lui a rendu hommage sur Instagram. « Sandy a perdu son âme sœur et le monde a perdu un mec talentueux, beau et bon ! Mes prières et mes condoléances à leurs familles », a-t-elle écrit.

Le côté aveugle soeur de l’actrice Gesine Bullock-Prado lui a également écrit un hommage affectueux sur les réseaux sociaux, faisant également référence à son amour de la pêche. « Je suis convaincue que Bry a trouvé le meilleur coin de pêche au paradis et lance déjà son leurre dans des rivières tumultueuses en faisant équipe avec du saumon », a-t-elle écrit. « Repose en paix, Bryan. »

