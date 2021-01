Voyages aériens RIP (1903-2020).

Jennifer GarnerLa dernière vidéo d’Instagram est un véritable retour en arrière, et nous en sommes certainement émus.

le Oui jour actrice posté un mémorial d’antan, présentant toutes les choses d’une époque révolue. Nous ne parlons pas, comme, de machines à écrire et de cassettes. Non, nous parlons des raretés connues sous le nom d’avions et de jeans skinny.

Jen a partagé une vieille vidéo d’elle-même marchant sur un pont à réaction d’avion et faisant des coups de pied de lutin avant de monter à bord. Le clip la coupait en train de transporter deux valises à roulettes à travers l’aéroport alors qu’elle portait du denim, puis la montrait caracolant sur une passerelle en mouvement.

Elle l’a légendé, « Voyage: un mémorial (alias Tight Jeans: Goodbye Forever) ». Apparemment, Jen, comme nous, n’a pas porté de jeans serrés depuis le début de la pandémie de coronavirus l’année dernière.

Son ode aux avions s’est poursuivie avec un montage photo d’elle-même souriant et dormant dans divers sièges d’avion alors qu’elle s’élevait dans le ciel.