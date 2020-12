Chris Sutton a rendu un hommage émouvant à son père, Mike, après avoir confirmé qu’il était décédé tragiquement le lendemain de Noël.

Mike Sutton luttait contre la démence depuis dix ans.

Il a joué pour Norwich City, Chester City et Carlisle United pendant ses 10 ans de carrière professionnelle (1962-1972) avant de prendre sa retraite en raison d’une blessure.

Il est retourné au football avec Great Yarmouth Town en 1976, tout en travaillant comme entraîneur des jeunes à Norwich.

Dans un hommage émouvant sur Twitter, l’ancien attaquant de Norwich, Blackburn, Chelsea et Celtic Chris a écrit: «Mon père Mike est malheureusement décédé hier.

« C’était un grand sportif, un enseignant, un mari, un père et un grand-père. Il était mon héros et il me manquera tellement. »

De nombreux collègues de Sutton à la télévision se sont rassemblés autour de BT Sport et de BBC sur les réseaux sociaux.

L’animateur de Football Focus, Dan Walker, a déclaré: « Vraiment désolé d’entendre parler de votre père Chris. Je sais que vous vous battez vaillamment dans son coin depuis longtemps. Qu’il repose en paix. »